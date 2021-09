Lil Nas X promociona nuevo disco compartiendo impactantes imágenes donde aparece ‘embarazado’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuando parecía imposible que Lil Nas X diera pie a una polémica mayor que la provocada por el videoclip de su sencillo ‘Montero (Call Me By Your Name)’, en el que aparecía haciendo twerking en el regazo del mismísimo diablo, consiguió superarse a sí mismo con el anuncio de su próximo trabajo musical.

El artista protagonizó un reportaje fotográfico en la revista People con un abultado vientre, que simula el de una embarazada, para revelar que está en la recta final de gestación y que ‘saldrá de cuentas’ el próximo 17 de septiembre: la fecha en que está previsto que se estrene su nuevo disco.

Las reacciones, sobre todo las de enfado, no se han hecho esperar y el rapero, de 22 años, ha ido respondiendo a muchas de ellas a través de su cuenta de Twitter.

SURPRISE! I can’t believe i’m finally announcing this. My little bundle of joy “MONTERO” is due September 17, 2021 🦋💕🥲 pic.twitter.com/dry8lAhpPr — MONTERO 🦋 (@LilNasX) September 2, 2021

En primer lugar, el cantante no pudo evitar reírse de todos los que lo acusan de buscar ser el centro de atención a toda costa y que, irónicamente, consiguen que lo sea al criticarlo, y también respondió a quienes le acusan de ofrecer un mal ejemplo para las nuevas generaciones.

Para echar aún más leña al fuego, Lil Nas anunció que este domingo, 5 de septiembre, organizará “una fiesta del bebé”, sin aclarar si se tratará de un evento real relacionado con su disco, para animar a cualquier persona que viva en el área de Los Ángeles y que esté interesada en asistir a que se ponga en contacto con él para recibir una invitación.

Al final, acabó decidiendo que se tomará un descanso de la esfera virtual porque “tanta negatividad no es buena para el bebé”.

Lo que está claro es que todo lo que Lil Nas X crea es una auténtica fantasía de lo más personal, ya que siempre se ha encargado de darle su toque a todos sus proyectos.

SIGUE LEYENDO: Roberto Benigni recibe el León de Oro honorífico en Venecia

– Captan a Kendall Jenner cenando con el Canelo en Los Ángeles

– Disney+ prepara una serie sobre el diseñador de moda Karl Lagerfeld