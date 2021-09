Brad Pitt es más ‘gruñón’ con el paso de los años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con el paso de las décadas, Brad Pitt ha ido dejando progresivamente de lado los provocadores estilismos y cortes de pelo que tanto definieron su imagen pública a finales de los años noventa y principios de los 2000 para abrazar un enfoque mucho más práctico en lo que a la moda se refiere. De hecho, en su última charla con la revista Esquire, el intérprete de 57 años ha revelado que, a día de hoy, la necesidad de sentirse “cómodo” con lo que lleva es el factor clave en su elección de la ropa.

“A medida que te haces mayor, pues te vuelves más gruñón y lo que realmente prima en estas cosas es la comodidad. La verdad es que me gusta lo monocromático, me gusta la simplicidad, pero no hasta el punto de que se convierta en un uniforme“, ha señalado el astro de Hollywood en su entrevista, antes de matizar sus declaraciones para subrayar su particular gusto por las costuras. “Me encantan los detalles de las costuras, lo bien que te hacen sentir. Creo que ese es el único capricho que me doy estos días”, ha apuntado.

El oscarizado artista, quien sigue inmerso en una dura batalla en los juzgados con su exmujer Angelina Jolie a cuenta de la custodia de sus seis retoños, todavía recuerda con nitidez uno de sus sueños frustrados de la infancia, el que podría haberle convertido, de haber salido bien, en una “estrella del rock” al más puro estilo de su compañero de profesión Johnny Depp, quien compagina su labor interpretativa con su pertenencia a una banda de rock gótico.

“Canto bastante mal, así que no soy hombre de karaokes. Cuando era pequeño tenía esta fantasía de ser una estrella del rock, pero ni podía cantar ni tocar instrumento alguno. Así que tuve que dedicarme a lo más parecido que había por entonces”, ha bromeado sobre su particular incursión en la escena cinematográfica.