Chrissy Teigen celebra 50 días de sobriedad absoluta

Chrissy Teigen, esposa del cantante John Legend, ha echado mano de sus redes sociales para celebrar con todos sus seguidores los grandes progresos realizados en su camino hacia la sobriedad más absoluta. Y es que la también estrella televisiva acumula ya cincuenta días seguidos sin probar una gota de alcohol, lo que constituye su racha más larga y positiva hasta la fecha.

“¡Hoy he llegado a los 50 días de sobriedad! Debería haber cumplido casi un año, pero he tenido alguna que otra recaída con el vino. Pero este es el período más largo en que he estado sin beber“, ha escrito la maniquí en su cuenta de Instagram, en la que también ha querido compartir su esperanza en la posibilidad de que no vuelva a ingerir más alcohol durante el resto de su vida.

“No sé si volveré a beber, pero lo que tengo muy claro es que ya no me sirve para nada. No me divierto más, no me hace bailar, no me relaja. De hecho, me pone enferma, me duermo y hace que me levante con mal cuerpo, me hace olvidar lo que probablemente fue una noche divertida. Pero por otra parte reconozco que en su momento me divertía y valoro a la gente que es capaz de beber de forma responsable“, ha señalado.

Hace solo unos días, Chrissy también compartía con la esfera virtual uno de los efectos adversos, pero necesarios, de haberse liberado durante tanto tiempo de los efluvios del alcohol y de esa sensación artificial de bienestar que genera. En sus propias palabras, el profundo dolor que sentía por la pérdida de su hijo Jack, consecuencia del aborto que sufrió en la semana número 20 de gestación, se veía hasta cierto punto amortiguado por el consumo de alcohol, mientras que ahora la artista debe lidiar personalmente con la tragedia y con una claridad mental de la que quizá antes carecía.