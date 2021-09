“Punto de inflexión”: una serie documental a 20 años del atentado terrorista del 11S

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En pocos días, el 11 de septiembre, se cumplen 20 años de una de las mayores tragedias que vivió Estados Unidos y el mundo: el atentado terrorista que derrumbó a Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York.

Netflix, el gigante del streaming, no dejó pasar esta histórica fecha y estrenó hace pocos días la serie documental “Punto de Inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo”, que cuenta con una temporada de seis episodios.

“Esta intrépida serie documenta los ataques terroristas del 11 de septiembre, desde el origen de Al Qaeda en los 80 hasta la respuesta nacional y global de Estados Unidos”, es la sinopsis que presenta la plataforma.

La serie no narra los acontecimientos de forma lineal, sino que luego de relatar el momento en el que el primer avión chocó con una de la torres, por ejemplo, va hacia la invasión soviética de Afganistán que se hizo en 1979.

Con esto no se quiere explicar nada más lo que pasó ese día hace 20 años sino de dónde vienen los que ocasionaron el atentado, cuál es la historia de ese país que hoy, en 2021, está de nuevo tomado por los llamados “Talibanes”.

“Punto de Inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo” cuenta con material documental no presentado en otras producciones sobre el tema, además tiene entrevistas con testigos del momento y líderes que tomaron decisiones gubernamentales.

Esta docuserie es original del documentalista estadounidense Brian Knappenberger, creador también de “The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz” y “We Are Legion: The Story of the Hacktivists”.

Para Knappenberger la historia moderna podría dividirse en “antes del 11S” y “después del 11S”

En 2002, un año después del atentado, el documentalista visitó Afganistán: “Cuando llegué a Kabul, los talibanes habían sido expulsados ​​y el estado de ánimo era optimista”, dijo en una entrevista.

Compara entonces, ese momento con el actual en el que los nativos vuelven a vivir el terror de los talibanes dominando por completo el país.

“Punto de Inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo” no será el único material que estrenará Netflix en marco de los 20 años del atentado.

Hace tres días la plataforma subió el film “¿Cuánto vale la vida?”, basado en historias reales y protagonizado por Michael Keaton.

