Carlos Alcaraz se despide del US Open con una lesión ante Felix Auger-Aliassime

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

QUEENS, NY – El camino de la promesa del tenis español Carlos Alcaraz en el US Open se interrumpió súbitamente cuando el joven de 18 años se retiró por lesión mediado el segundo set de su partido ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, 21 años, que jugará el jueves su primera semifinal de Grand Slam ante el ruso Daniil Medvedev.

Alcaraz, número 55 del ranking mundial, perdía 6-3 y 3-1 cuando alertó a su rival y al juez de silla de que no podía seguir. En el descanso anterior, con 2-1, había requerido la presencia del médico, con quien habló unos segundos sin realizarle prácticamente ningún tratamiento en su pierna izquierda, que llevaba vendada desde el inicio del partido. Aunque la lesión se produjo en el adductor derecho, según explicó el propio jugador en rueda de prensa tras el partido.

“Es muy duro terminar un gran torneo como éste así, pero lo primero es cuidar mi cuerpo y mantenerme sano”, comentó Alcaraz. “No me sentí bien para jugar desde el principio”.

“Lo noté antes del partido, pero al final del primer set y al principio del segundo set el dolor empezó a aumentar”, añadió.

“No es una decepción, me voy contento con el torneo”, aseguró Alcaraz. “Estos partidos me han dado mucha experiencia. He madurado en este torneo. Estoy muy contento de haber jugado unos cuartos de final de Grand Slam”.

“Voy a seguir siendo el mismo chico”

Preguntado por si se va del US Open como un jugador diferente, Alcaraz contestó: “Me voy muy contento, pero no cambiado. Me ha hecho madurar mucho este torneo. He cogido mucha experiencia, pero creo que voy a seguir siendo el mismo chico, el mismo jugador”.

La retirada sorprendió a los 19,385 espectadores que acudieron esta noche al Arthur Ashe, pero no se lo echaron en cara a Alcaraz, favorito del público hasta ese momento, que fue despedido con una ovación en el torneo que le ha dado a conocer a nivel internacional.

Se retira @alcarazcarlos03 cuando iba 6-3 y 3-1 abajo contra @felixtennis. Había pedido al fisio en el cambio anterior. El público no se lo echado en cara, pero el estadio se ha quedado frío. #USOpen pic.twitter.com/rDyYh90xeX — rafacores (@rafacores) September 8, 2021

Antes, ambos jóvenes dejaron detalles de calidad en el primer set. Auger-Aliassime, a quien entrena Toni Nadal -tío y ex entrenador de Rafael Nadal-, quiso marcar su terreno desde la primera bola, en la que atacó la red.

Los dos tenistas se mostraron sólidos con su servicio durante los juegos iniciales. Pero Alcaraz pasó su primer momento complicado con su saque en el sexto juego. Auger-Aliassime, seguro desde el fondo de la pista y rapidísimo para llegar a las dejadas de Alcaraz, logró el primer break para adelantarse 4-2 y consolidar después con la ayuda de varios aces. El canadiense fue muy consistente durante la hora y ocho minutos que duró el choque.

Más tarde, el español desaprovechó un 0-40 con 5-3 que podría haberle metido en la lucha por el primer parcial, que cayó finalmente del lado de Auger-Aliassime.

El primer set del @alcarazcarlos03 vs @felixtennis se lo lleva el canadiense, que está sacando de cine. #USOpen pic.twitter.com/FYZXINHxYJ — rafacores (@rafacores) September 8, 2021

El segundo set arrancó con varios errores no forzados de Alcaraz, que perdió su saque en el primer juego, mermado por la lesión. En el primer descanso, con 2-1 en contra, Alcaraz pidió que saliera el doctor, que aparentemente le recomendó abandonar. El español aguantó un juego más, que perdió al resto, pero inmediatamente se acercó al centro de la pista moviendo la cabeza en señal de que no podía continuar.

Leer más:

· Con garra y gran tenis Leyla Fernández se planta en la semifinal del US Open

· Carlos Alcaraz y Leylah Fernández viven su momento en el US Open

· Carlos Alcaraz es el más joven en alcanzar los cuartos de final en la era Open