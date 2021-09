Laura Flores y Gabriel Porras hablan de ‘Así se Baila’ y de la decisión de Gregorio Pernía de no vacunarse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A días de debutar en la pista de ‘Así Se Baila’, este próximo 12 de septiembre por Telemundo, hablamos en exclusiva con Laura Flores y Gabriel Porras, quienes además de asegurar que les duele todo, cuentan cómo están enfrentando salir de lo ya conocido para reinventarse y atreverse a algo diferente.

Tampoco no le esquivan a contestar sobre la decisión de Gregorio Pernía, uno de sus compañeros, de no vacunarse contra el COVID-19, en especial Laura Flores quien acaba de salir de la enfermedad. “Es como aventarte de un avión con paracaídas o sin paracaídas. Una vacuna te va a ayudar a salvar tu vida“, dice la actriz y cantante.

-¿Quién invitó a quién?

Laura Flores: Telemundo nos invitó realmente… A mí me hace la invitación Telemundo, entonces me dicen: “Ve con tu esposo a bailar”… Y yo dije: “No, no, no, mi esposo es americano, es de Ohio, al él le gusta la música country, americana, tiene dos pies izquierdos o sea es un fracaso anunciarlo, es ‘la crónica de una muerta anunciada’, como diría García Marquez”…, Siempre tuve ganas de trabajar con Gabriel, desde los pasillos nos veíamos y yo decía: “¡Qué hombre más talentoso y guapísimo!”, y lo sabe.

Gabriel Porras: Y a mí me llamaron y me dijeron: “Oye, hay un programa de baile, tu pareja, la persona que te recomienda es Laura Flores, tienes que bailar con ella“… Con ella voy a donde quieran, es una mujer sumamente talentosa, sumamente disciplinada, me moría de ganas, era una estrella en mí país cuando yo aspiraba a serlo, y fue como alcanzar una estrella en este caso.

Laura Flores: Ahora no tiene que alcanzarla, tiene que cargarla.

Gabriel Porras: Ahora viene la parte más difícil.

-Se encuentran, pero frente a un reto muy grande, no es actuar, es bailar…

Gabriel Porras: No tienes una ligera idea, nosotros no la teníamos, no sabíamos a lo que nos metíamos. Nos empezamos a dar cuenta cuando llegamos a los primeros ensayos, porque antes hacían prueba de vestuarios y nosotros confiados… El segundo ensayo, los pies en hielo, las rodillas hinchadas, el cerebro congestionado de tanta información…

Laura Flores: Por supuesto, de hecho yo tuve que ver al ortopedista, que le he llamado urgente porque yo tengo reposición de ligamento cruzado, me empezaron a doler… En fin, estamos exponiéndonos a cosas nuevas y a muchas adversidades… Creo que lo lindo de todo esto es que, para empezar, le pasa a todo el mundo, también a los jovencitos que están en la competencia, porque nosotros somos los mayorcitos, pero esto de que te duela algo, y que tu puedas solucionarlo o vencer ese miedo o vencer esa limitación física y seguir adelante, creo que puede ser algo muy bueno, muy fresco para la audiencia, para que vean que sí se puede.

-Aunque todavía no comenzó, llevan muchos días de ensayo ¿Qué descubrieron de ustedes?

Laura Flores: Yo descubro la disciplina de Gabriel, tenemos mucha química, nos identificamos, nos miramos mucho, nos respetamos mucho, y tenemos como que muy claro el aquí y ahora cuando estamos trabajando.

Gabriel Porras: Somos de la misma generación, tenemos gustos muy similares, realmente he descubierto una persona dedicada a lo que hace, y a pesar de las dificultades y que a veces los dos nos desesperamos, porque en estos ensayos cualquiera se puede desesperar y siempre está el otro para calmar, una sonrisota: “relájate, ya paso, no ha pasado nada, vamos a estar bien”… Entonces eso también, creo, nos ha estado dando una cercanía mayor a la amistad que ya existía.

-Ustedes son artistas reconocidos, que uno se espera en proyectos grandes, y tienen cierta zona de confort ¿Qué los hizo arriesgarse a un formato de reality?

Gabriel Porras: El reto… Un ser un humano que siempre está buscando mejorarse en cualquier terreno de la vida, siempre va a ser una persona con una ilusión y con un objetivo y con una meta para seguir avanzando en la vida. Creemos firmemente que esta vida es muy larga y se puede vivir muy bien, si te cuidas, si te alimentas bien, si haces ejercicios, como en este caso, entonces también somos parte de eso.

Laura Flores: Al final del día tenemos carreras sólidas, tenemos ya una imagen, nos dan un libreto para hacer una telenovela o una obra de teatro… Ahora que estoy cantando y componiendo se nos da hacer esto porque es parte de nuestra formación. Pero salir de esa zona de confort y entrar a algo que es un reto… Yo siempre he dicho que cuando una persona deja de aprender, ese día es el principio del fin, y creo que el hecho de estar reinventándonos y entrar a nuevos retos y cosas que nos cuestan trabajo, es eso lo que te mantiene fresco, vivo, sano.

-Aparte de la disciplina y el profesionalismo, los artistas trabajan mucho con la vulnerabilidad, esta vez eso va a quedar expuesta ante todos nosotros ¿Qué piensan que va a pasar?

Gabriel Porras: No lo sé… El otro día, por ejemplo, tuvimos un ensayo demasiado pesando, y yo le dije a nuestra maestra y a Laura: Llegué a mi carro y me puse a chillar y decir: “Dios mío, ¿seré capaz de lograrlo?”… Eso es parte de lo que está buscando el reality, verte vulnerable, verte que te rompas de vez en cuando, entonces si sucede, porque ese día ellos me ayudaron mucho para no quebrarme ahí, pero sí llega a suceder pues me dejaría ir, porque finalmente es parte del negocio y se siente a veces como la presión, el stress, de querer cumplir las cosas con la mayor eficiencia.

Laura Flores: No es fácil, un reality es bastante difícil, yo al principio no valoraba el contexto de un reality, he estado en otros dos, y a pesar de que uno cree tener la capacidad de mantener el control, porque somos artistas, porque sabemos comportarnos, sabemos manejar una cuarta pared y dar un imagen ante la gente, en un reality pueden pasar muchas cosas, es el contexto… El dejar fluir tus emociones se vale, y al final del día, la gente está esperándolo. Estamos aquí con toda la verdad, con todo el respeto, no estamos fingiendo, yo creo que nadie de los participantes, porque estamos matándonos para aprender nuestras coreografías y queremos hacer el mejor papel… Si en algún momento dado nos quebramos emocionalmente, se vale, a todo el mundo nos ha pasado cuando algo no te sale.

– Laura, ¿cómo estás de salud?… No debe haber sido nada fácil cuando te sale una prueba que dice: ‘COVID positivo’.

Laura Flores: Esto a nombre de toda la gente que se ha enfermado, nos entendemos, porque lo más importante y lo más difícil es lidiar con el miedo, porque a lo mejor no te sientes tan mal, pero todos sabemos que el COVID por ahí en dos días te manda a un hospital, y por ahí te manda a la tumba, es así… Ahora que lo preguntas, yo me atrevo a decirle a gente que se vacune. Te lo voy a poner con un ejemplo: es como aventarte de un avión con paracaídas o sin paracaídas. Una vacuna te va a ayudar a salvar tu vida, a pesar de que fue difícil, y de hecho Gabriel comenzó a ensayar solo, porque yo todavía estaba en cuarentena.

-Hablas de la importancia de vacunarse, dentro del grupo está Gregorio Pernía, que decidió no vacunarse porque el dice que es una conspiración. ¿Cómo lo toman ustedes?

Gabriel Porras: Yo quiero mucho a Gregorio, lo admiro muchísimo como actor, me parece un tremendísimo actor y un ser humano intachable y respeto su decisión… Yo no vivo con ese miedo, es una cuestión personal, entiendo de la importancia de esta enfermedad, bueno la dificultad de esta enfermedad, pero también respeto cada decisión. Sé que institucionalmente está muy mal visto, los doctores están diciendo por ahí que es mucho más efectiva la vacuna, que no hacerlo, pero se lo dejo a la conciencia de cada quien, yo no puedo obligar a nada a nadie, no va a dejar de ser mi amigo por eso, no lo voy a dejar de querer, no lo voy a dejar de abrazar, entonces ojalá que no suceda nada, pero tengo que respetar el derecho de los demás.

Laura Flores: Al final del día no quisiera que esto se convirtiera, socialmente hablando, que se sabe que está sucediendo, que los que no se vacunan contra los que sí se vacunan, no creo que deba de haber este tipo de ataques, no nos lleva a nada como sociedad… Yo defiendo la vacuna, sobre todo porque ya lo viví, en la piel, y creo que te puede ayudar. Si yo la recomiendo es porque lo que me hizo bien a mí, puede ser beneficioso para otros, pero también, como Gabriel dice, yo respeto la decisión de Gregorio, como respeto la de miles de personas que han decidido no vacunarse. De hecho, cuando llevé a vacunarse a mis hijos, a pesar de que son menores de edad, yo les dije: “¿Te quieres vacunar”… Al final del día están muy jóvenes para tomar una decisión de esas, pero les di estas opciones, porque honestamente sabía lo que me iban a decir.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A LAURA FLORES Y GABRIEL PORRAS EN VIDEO:

¡PARA QUE NO TE PIERDAS ESTAS HISTORIAS!

•Laura Flores revela detalles de su salud tras dar positivo a COVID-19: “Sí sirve estar vacunado”

•Controversia en ‘Así se Baila’: Gregorio Pernía decidió no vacunarse contra el COVID-19

•David Chocarro y Carolina Laursen confiesan por qué el baile los está volviendo a enamorar