Hay muchas formas de darle un giro a una relación conyugal que ha sido invadida por la rutina o donde la pareja ya no está satisface sus expectativas. Una alternativa consiste en “abrir” el vínculo para permitir relaciones íntimas con terceros… pero no siempre puede salir bien. “Mi esposo quería una ‘relación abierta’, pero cuando me enamoré de otro hombre me pidió volver a la monogamia”, narró la mujer que compartió su caso francamente.

Mi esposo “vino a mí pidiendo una relación abierta, obviamente estaba investigando. Lo enmarcó diciendo que sería bueno para mí y bueno para él, simplemente mostrando los aspectos positivos de ese tipo de cosas. Estaba tan segura de nuestra relación que pensé: ‘sabes qué, por qué no’, aunque realmente no lo quería”, relató la usuaria en Reddit.

Y aunque la pareja logró mantenerlo bajo control durante cierto tiempo, destinando momentos importantes a pasar tiempo como pareja y manteniendo ambos citas fuera de su relación central, todo empezó a cambiar cuando ella conoció a un hombre que le atrajo poderosamente.

“Comencé a conocer a otras personas en línea y charlar, conocí a un hombre que es muy guapo y realmente genial. Nunca había sentido estos sentimientos antes, mi esposo y yo tuvimos un ardor lento que mejoró con el tiempo, pero esto es algo completamente diferente: nos conectamos en un nivel totalmente diferente”, confesó la usuaria.

“El sexo es mejor, las conversaciones son mejores y, sinceramente, parece que encajamos mejor”, narró la mujer y hasta señaló en su publicación que con esta nueva pareja surgió la posibilidad de formar una pareja monógama. Entonces, ante el inminente cambio en la relación, su esposo le pidió volver tener un matrimonio “normal”, pero ella está pensando en dejarlo.

De inmediato, los usuarios del popular foro expresaron sus puntos de vista. “No trates de quedarte sólo para tratar de hacerlo feliz, obviamente no le importaba ya que él estaba saliendo activamente y rara vez estaba en casa. Disfruta tu nueva relación, ¡suena mucho mejor!”, escribió uno.

“Te advertiría que no seas demasiado ingenua sobre la nueva relación. Estás en la fase de luna de miel y estás completamente enamorada, así que, por supuesto, él te presta más atención, escucha cada palabra que dices, te da dulces regalos, etc. ¿Pero siempre será así? Probablemente no”, añadió otro.

“Sólo has estado saliendo con este hombre durante cinco meses. En una visión amplia de las cosas, realmente no es tiempo suficiente para ‘conocer’ a alguien. Si quieres terminar tu matrimonio porque ya no estás enamorada de tu esposo y no tienen ningún deseo de reparar esa relación, que así sea”, aconsejó un tercero.

