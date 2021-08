VIDEO: Descubrió que su novio le era infiel con una mujer casada cuando lo escuchó hablar dormido… y se vengó de él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Algunas personas experimentan sueños tan vívidos que pueden sostener conversaciones completas mientras duermen, pero si tienen algo qué ocultar, este rasgo podría poner en peligro sus secretos. Fue así como esta chica descubrió que su novio le era infiel con una mujer casada cuando lo escuchó hablar dormido, y además ella no se quedó con los brazos cruzados y se vengó de él.

Bailey Hunter subió a un video a su cuenta de TikTok en el que narra cómo se enteró de la infidelidad de su novio mientras dormían juntos. En medio de la noche él pronunció el nombre completo de otra mujer, con nombre y apellido. Por supuesto, el incidente no pasó desapercibido para Hunter, quien decidió levantarse de la cama y buscar en Facebook el nombre que había escuchado.

Fue así como supo que esa mujer, cuyo nombre no revela en el video, estaba casada y tenía hijos. Y aunque de momento se quedó tranquila, al día siguiente decidió continuar con sus averiguaciones.

Hunter le preguntó a su novio por el nombre que había pronunciado en sus sueños, y él le comentó que era una ex compañera suya de la secundaria, pero ella no se quedó conforme. Entonces, ni tarda ni perezosa, decidió escribirle directamente a la mujer en cuestión para preguntarle si se había encontrado recientemente con su todavía novio.

“Ella me dijo ‘tienes que preocuparte de tus propios asuntos, sólo eres su ex novia loca‘ y yo estaba como ‘disculpe, no soy su ex novia… él vive en mi casa, yo estoy pagando su factura de teléfono, él conduce mi auto al trabajo es, por mucho, mi novio'”, relata Hunter en su video de TikTok que ha reunido casi 3,000 comentarios.

El siguiente paso de Hunter fue, por supuesto, investigar en la factura del teléfono de él que ella pagaba. Así encontró un número que no reconoció y al que él hacía llamadas prolongadas. Por supuesto, cuando enfrentó al hombre, lo negó todo.

Sin pensarlo más, la chica decidió dar por terminada la relación con ese hombre y pedirle que se fuera de su casa. Él le rogó que lo perdonara y le dijo que no tenía a dónde ir, pero ella se mantuvo firme en su decisión y le pidió que le devolviera el teléfono por el que ella pagaba la factura; él se negó.

“Me dijo que había hablado con un policía al respecto y que no me iba a devolver mi teléfono, que no había nada que yo pudiera hacer. Puede que no hubiera nada que pudiera hacer para recuperarlo, pero decidí denunciar el robo del teléfono, así que al menos de esa manera él tampoco podría usarlo“, narra la chica en su video.

Posteriormente ella estaba esperando que él regresara a su casa por sus pertenencias, pero nunca llegó. Así que ella tomó otra decisión implacable: vendió todas sus cosas y usó el dinero para compensar lo que tuvo que pagar al cancelar el contrato telefónico del aparato que él utilizaba. Y fue así como completó su firme venganza.