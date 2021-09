Policía NYPD de 49 años se suicidó en su hogar en Queens

Un oficial NYPD de 49 años se suicidó dentro de su apartamento de Queens la tarde de ayer, anunció la policía de Nueva York.

Sus colegas lo encontraron muerto dentro de su casa de 74th St. en el vecindario Glendale alrededor de las 4:15 p.m. del martes. No se divulgó su nombre ni cuándo ni cómo murió, pero fuentes extra oficiales dijeron que no se disparó, según New York Post.

El occiso había trabajado en el Departamento de Policía de Nueva York desde 2003 y actualmente trabajaba para la unidad de recolección de evidencia de Brooklyn North.

Los agentes acudieron a su casa a pedido de su hermana, quien no sabía de él desde el domingo. Un amigo también llamó a su puerta pero no obtuvo respuesta, dijeron las fuentes.

Un vecino, que no dio su nombre, dijo a Daily News que el oficial vivía solo y se había separado de su esposa. Se cree que es el tercer oficial de la policía de Nueva York en suicidarse este año, luego de dos casos en abril, en Manhattan y Queens.

En 2019, diez policías activos y al menos dos retirados de NYPD se quitaron la vida. Esa cifra duplicó el promedio local de cuatro o cinco suicidios de oficiales al año. En 2020 se reportaron tres casos en NYPD, la fuerza policial más grande del país.

Esa crisis de 2019 llevó al departamento a crear un nuevo programa confidencial de prevención del suicidio llamado “Finest Care”, que ofrece tratamiento gratuito y anónimo de psiquiatras y psicólogos de NewYork-Presbyterian. Otras fuerzas policiales de grandes ciudades, como Los Ángeles, Chicago y Houston, han tenido programas similares desde mucho antes.

