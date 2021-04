Policía de Nueva York se quitó la vida; 2do caso este mes

Rory Dahill, policía de Nueva York, se disparó fatalmente en su apartamento de Manhattan el miércoles, reportó NYPD.

El oficial Dahill, de 34 años, fue descubierto por la policía dentro de su apartamento en Stuyvesant Town, Lower East Side, alrededor de las 7:15 p.m. después de que no se presentó a trabajar. Fue encontrado boca abajo en su cama con una herida de bala en la cabeza. Había un arma a su lado y un casquillo de bala cerca, según las fuentes.

Dahill se unió al departamento en 2013. Actualmente estaba destinado a Times Square y normalmente comenzaba su turno a las 6 p.m. “Era un buen tipo. Era un tipo maravilloso “, dijo su padre, Kevin Dahill, al New York Post.

Se cree que éste fue el segundo suicidio de un policía de Nueva York este año, ambos sucedidos este mes. El primero ocurrió el 5 de abril, cuando el inspector adjunto Denis Mullaney se disparó en la cabeza dentro de una patrulla en Queens, luego de llamar a miembros de su familia. NYPD intentó rastrear la señal de su teléfono, pero no pudo rescatarlo a tiempo.

En 2019, diez policías activos y al menos dos retirados de NYPD se quitaron la vida. Esa cifra duplicó el promedio de NYPD de cuatro o cinco suicidios de oficiales al año. En 2020 se reportaron tres casos.

Esa crisis de 2019 llevó al departamento a crear un nuevo programa confidencial de prevención del suicidio llamado “Finest Care”, que ofrece tratamiento gratuito de psiquiatras y psicólogos de NewYork-Presbyterian.

Según el programa, los policías pueden buscar ayuda de forma anónima allí o en otro centro hospitalario. Un sistema similar ha existido en Los Ángeles, Chicago y Houston hace tiempo.

Again we find ourselves mourning as we’ve lost a brother officer to death by suicide. Our thoughts are with his family & friends.

You are never alone, help is always available. Law enforcement, text BLUE to 741741 (others, text TALK) to be connected to someone who can help 24/7 pic.twitter.com/nXI6P2Msoh

— Commissioner Shea (@NYPDShea) April 29, 2021