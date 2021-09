Un día como hoy Avicii partía de este mundo, tras quitarse la vida en un hotel de Omán. Tenía 28 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Google homenajea a DJ Avicii en el que hubiera sido su 32 cumpleaños con un vídeo animado de uno de sus temas conocidos, “Wake me up”. La gran estrella de la música electrónica falleció en 2018, con tan solo 28 años, tras retirarse de los escenarios por problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y la ansiedad.

En 2016, el músico sueco anunció su retiraba de los escenarios, al menos temporalmente, para explorar otros campos aunque no cerraba la puerta a volver. En una carta a sus seguidores señalaba: “Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida”.

Su inesperada muerte en un complejo hotelero en Omán, en un aparente suicidio, conmocionó al mundo de la música electrónica. Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó en 2011 relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias al tema “Levels”.

Su trayectoria contaba con éxitos como “Hey Brother”, discos como “True” (2013) o “Stories” (2015), y colaboraciones con artistas como Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz, Robbie Williams o Rita Ora. “Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ahora ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz”, señaló su familia en un comunicado días después de su muerte.

