Arrestan a político de Nueva York por hacerse pasar por agente FBI y DEA y comprar armas

Brian Downey, vicealcalde republicano de Airmont en el condado Rockland (NY), fue arrestado bajo cargos estatales y federales después de que lo encontraron con un alijo de armas de fuego no registradas y credenciales falsas del FBI y la DEA, dijeron los fiscales.

Downey (47) fue arrestado en su casa el jueves por comprar un dispositivo de supresión de rifle a través de Internet. Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habían avisado a los fiscales de la entrega del dispositivo ilegal, dijo el fiscal de distrito de Rockland, Tom Walsh.

Si es declarado culpable de un delito grave, se vería obligado a dejar el cargo. “El arresto de hoy de una persona a quien el público le encomendó que sirviera a su comunidad es un día triste para nuestro condado”, dijo Walsh en un comunicado. “Prometí durante mi campaña que si era elegido, sería un fiscal de distrito que actuaría sin miedo ni favoritismos. El arresto de hoy es otro ejemplo de mi compromiso con los ciudadanos del condado Rockland”.

Durante el registro de la casa de Downey, los investigadores encontraron más de una docena de armas de fuego montadas en una pared, incluido un rifle de cañón corto modificado ilegalmente y una escopeta recortada, según muestra la denuncia penal.

Downey reconoció que no estaba autorizado a poseer las armas controladas, pero afirmó que sentía que se le permitía alterar el rifle porque “era un oficial del orden público”, muestra la denuncia, citada por New York Post.

Luego los investigadores encontraron una caja de seguridad a la que Downey dijo que no podía acceder, lo que llevó a un agente federal a abrirla a la fuerza. Dentro había más de 10 credenciales federales falsas con el nombre y la foto del vicealcalde, incluidas del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Prisiones (BOP), entre otros organismos, junto a documentos ciertos, como su pasaporte y licencia de manejo del estado Nueva York.

Downey, inspector adjunto de construcción en Ramapo y funcionario judicial a tiempo parcial, fue elegido por primera vez como fideicomisario de Airmont en 2019, recordó Journal News.

Ni el alcalde Nathan Bubel ni Downey han emitido comentarios sobre su arresto, indicó The New York Times. Fue puesto en libertad bajo fianza después de que un juez federal la fijara en $250,000 dólares.

La investigación sobre Downey sigue en curso. “Me haré eco de mis declaraciones del jueves sobre este desafortunado incidente”, agregó el fiscal Walsh. “Cualquiera que preste juramento para servir al público y su comunidad le confíe el servicio a sus electores debe tener una integridad irreprochable”.

