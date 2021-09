Colocaron explosivo en una casa y vandalizaron 14 autos en Nueva York: hombre furioso con la madre de su hijo

Un hombre hizo estallar un artefacto explosivo temprano esta mañana frente a un apartamento de Brooklyn (NYC) donde vive la madre de su hijo, dijeron las autoridades.

El dispositivo, descrito como un fuego artificial de calidad comercial, fue lo suficientemente poderoso como para dañar gravemente una puerta en la casa de tres pisos en Madison St. cerca de Throop Ave. en Bedford-Stuyvesant, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, en el lugar.

Nadie resultó herido en la explosión, que generó alarma y pánico en la zona. “Podemos verlo encender el artefacto explosivo”, dijo el fiscal de Brooklyn, al describir el video que capturó el incidente a las 7:45 a.m. “Vuela las ventanas. Daña una puerta interior, golpea la puerta… Éste es un acto horrible”.

El sospechoso no identificado también usó un martillo para romper los parabrisas de unos 14 vehículos en la cuadra. Luego huyó en una motocicleta todo terreno, reportó Daily News.

El dispositivo fue examinado por la brigada de bombas de la policía de Nueva York. González lo describió como un “fuego artificial de calidad comercial, pero no una bomba en el sentido tradicional”. El fiscal trató de calmar a los lugareños sobre la explosión, que ocurrió en vísperas del vigésimo aniversario de los ataques de 9/11.

Man in his 40s set off explosive device outside Brooklyn apartment where mother of his child was staying, authorities say

The device, described as a commercial-grade firework, was powerful enough to badly damage a door at the three-story home.https://t.co/QefLKL8fRU

— New York Daily News (@NYDailyNews) September 10, 2021