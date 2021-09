Obama cerca del ring: el ex presidente de Estados Unidos podría ser comentarista de la pelea entre Teófimo López y George Kambosos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los ex presidentes de Estados Unidos se están inmiscuyendo dentro de los eventos de boxeo, no para subirse al ring, pero si para comentarlo. El ex mandatario Barack Obama podría volver a la palestra mundial al ser comentarista en el combate de Teófimo López y George Kambosos.

La información la dio a conocer el periodista de ESPN, Mike Coppinger. A través de su cuenta de Twitter, Coppinger reportó que había acercamientos entre Triller y Obama para que el ex presidente se presentara en la pelea pautada para el lunes 4 de octubre.

Triller’s Ryan Kavanaugh tells me he’s in talks with the Obama Foundation to have Barack Obama commentate on a gamecast of the Teofimo Lopez-George Kambosos fight. Donald Trump is calling a gamecast of Evander Holyfield-Vitor Belfort tomorrow with Donald Trump Jr. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 10, 2021

“Ryan Kavanaugh (presidente de Triller) me dice que está en pláticas con la Fundación Obama para que Barack Obama comente la pelea de Teófimo López y George Kambosos”, escribió. “Donald Trump estará en la transmisión de mañana de (Evander) Holyfield–Vitor Belfort con Donald Trump Jr.”, reveló Coppinger.

El neoyorkino, Teófimo López estará defendiendo los cinturones de la AMB, FIB y OMB ante George kambosos en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo lunes 4 de octubre, posiblemente bajo los comentarios de Barack Hussein Obama.

Obama sigue los pasos te Donald Trump

Hace algunos días se conoció la información de que “The Donald” confirmó que formará parte del grupo de comentaristas que estarán en el combate entre Evander Holyfield y Vitor Belfort en el Hard Rock de Hollywood, California. Esta pelea debía cruzar a Belfort con Óscar de la Hoya, pero el “Golden Boy” contrajo COVID-19 y se bajó de la misma.

También te puede interesar:

Indignante: periodista española hace un comentario racista sobre un jugador del Real Madrid y no se percató de que estaba en vivo

Nuevo escándalo en Puerto Rico: ex boxeador Juan Manuel López es detenido por violencia de género

De fiesta y con un cigarrillo electrónico: las polémicas fotos de James Rodríguez que está a un paso de salir de Everton