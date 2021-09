Indignante: periodista española hace un comentario racista sobre un jugador del Real Madrid y no se percató de que estaba en vivo

Eduardo Camavinga fue presentado como la nueva joya del Real Madrid. El futbolista francés aterrizó en el conjunto merengue en el más reciente mercado de fichajes. Sin embargo, se desató una polémica que gira en torno al joven jugador. En una emisión de un programa de La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE), la periodista, Lorena González, hizo un comentario despectivo sobre Camavinga que desató la furia en las redes sociales.

This is what Lorena Gonzalez on Camavinga’s signing for Madrid :

“This guy is blacker than his suit, huh? “

Racist or not, why even think of making that comment?

She got arrested… pic.twitter.com/8HFQYwXhAt

