Notorius desatado: Conor McGregor le lanzó una bebida a Machine Gun Kelly, novio de Megan Fox, en los MTV VMAs [Video]

Conor McGregor fue invitado a los prestigiosos MTV VMAs para presentar un premio a Justin Bieber, y su presencia no pasó por debajo de la mesa en la alfombra roja: el irlandés le lanzó una bebida a Machine Gun Kelly, novio de Megan Fox, por razones que aún no son desveladas.

Probablemente ambos intercambiaron palabras antes de ingresar al recinto, puesto que el video que se hizo viral nos muestra a McGregor desatado lanzándole la bebida a “MGK”. El excampeón de la UFC intenta seguir para confrontar al rapero, pero de inmediato es detenido por la seguridad del evento.

Conor McGregor threw a drink at Machine Gun Kelly at the VMA's 😳



Conor McGregor fue entrevistado posteriormente y señaló que “lo único que sabe -de MGK- es que está saliendo con Megan Fox”. Además añadió que solo pelea contra verdaderos luchadores.

Según TMZ, el irlandés le habría pedido una foto al rapero, quien se negó. Este habría sido el motivo por el cual comenzó el altercado.

En las imágenes se puede apreciar a Megan Fox tratando de detener a Kelly, quien lucía fastidiado por la situación.