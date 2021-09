Pareja no vacunada con 7 hijos muere de COVID con horas de diferencia

Troy y Charletta Green se casaron en Detroit hace 22 años; eran novios desde que tenían 14. La madre de ella murió de COVID-19 en mayo pasado, por lo que estaban a punto de hacer un viaje de vacaciones en familia a Florida cuando la enfermedad afectó primero a Troy y luego a Charletta. La pareja no vacunada, padres de siete hijos, murió de COVID con un horas de diferencia, él en Detroit y ella en Orlando.

Los Green viajarían a Orlando junto con sus hijos de 10, 13, 15, 18, 19, 21 y 23 años de edad el 13 de agosto pasado, pero antes de la fecha Troy enfermó y decidió quedarse en Detroit. Charletta eligió realizar el viaje con sus hijos y su hermana, pero al llegar a Florida ella también enfermó. En sólo dos días requirió hospitalización en Orlando.

La pareja, ambos diabéticos, requirió un ventilador para mantenerse con vida. Él comenzó a mejorar, incluso le fue retirada la asistencia respiratoria y fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos del Detroit Receiving Hospital; pero Charletta no corría la misma suerte, de hecho empeoraba.

GSN-Seven children in Detroit, aged 10 to 23, have been orphaned after their parents died of COVID-19 on Labor Day weekend. Charletta and Troy Green, both 44, spent their 22nd wedding anniversary in separate ICUs, thousands of miles apart after they caught the virus last month. pic.twitter.com/kAjYObkkek

