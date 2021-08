Martin y Trina Daniel se conocieron en la Universidad y después decidieron casarse. Luego de 22 años de matrimonio, esta pareja no vacunada murió de COVID con tres horas de diferencia y dejó a sus dos hijos huérfanos. Aunque creían en las vacunas probadas por largo tiempo, tenían sus dudas sobre las nuevas vacunas contra COVID-19, por lo que decidieron no aplicárselas de inmediato.

Vivían en Savannah, en Georgia. Trina se encargaba del hogar y Daniel trabajaba como químico. Ambos se contagiaron con el virus SARS-CoV-2 en junio pasado y planeaban vacunarse durante la segunda semana de julio, pero murieron antes de la fecha programada.

Martin and Trina Daniel, who had been married for over two decades, both died last month after their entire family contracted COVID-19. Our thoughts go out to their loved ones for their loss. https://t.co/vbgMzFLn1C

Según un reporte de The Mirror, Quintella Daniel, sobrina de Martin, narró que su tío mostraba una actitud “obstinada” hacia las vacunas en general: “Confiaba en las vacunas que existen desde hace un tiempo, como la de la polio, pero sintió que las vacunas contra COVID-19 se desarrollaron demasiado rápido“.

A finales de junio la pareja comenzó a tener síntomas de COVID-19 que avanzaron y empeoraron rápidamente. Para el 4 de julio Trina requirió hospitalización y él se quedó en casa. Martin murió el 6 de julio, tenía 53 años. El 7 de julio la familia recibió una llamada del hospital para informarles que Trina había muerto con tres horas de diferencia; tenía 49 años.

Martin and Trina Daniel were college sweethearts who inseparable up until their final breath, family members say. "In a matter of hours, in a span of moments really, we lost two of our loved ones. So we had to relive the moment twice." 💔 https://t.co/Rw1HGsGHmq

— KENS 5 (@KENS5) August 11, 2021