COVID: Madre de 35 años dio a luz a una bebé que nunca conoció y dejó a otros dos niños huérfanos

Samantha Willis fue hospitalizada debido a su grave condición de salud luego de contagiarse de COVID-19. Tenía 35 años y estaba embarazada de una bebé a la que dio a luz pero que nunca conoció. Dejó a otros dos niños huérfanos. Su esposo, Josh Willis, publicó una conmovedora despedida para Samantha en sus redes sociales.

Samantha Willis died from Covid-19 in hospital shortly after giving birth to baby Evie Grace. Her 2 older children & husband were by her side. "She's our guardian angel & will remain in our hearts forever more," he said. https://t.co/CNuM8XiZCw

“Hoy ha sido el peor día de mi vida. Perdí al amor de mi vida, Samantha, por COVID-19”, escribió el hombre según la prensa inglesa. “Yo, su madre y dos hijos mayores estábamos a su lado. No sentía dolor y estaba cómoda cuando se escapó”, agregó.

Samantha murió en el Hospital Altnagelvin, en Derry, Irlanda del Norte. Pocos días antes de su muerte logró dar a luz a su bebé Evie Grace “a la que nunca conoció adecuadamente ni sostuvo en sus brazos”, escribió Josh.

El hombre, hoy viudo, hizo un llamado en su cuenta de Twitter a vacunarse: “Vacúnate para que tú o tu familia no tengan que pasar por lo que yo tuve que pasar. Mientras escribo esto, estoy acostado junto a ella, tiene 35 años, no está vacunada y está en un ataúd”.

I spent hrs in ICU on Thur/Friday with my wife who passed away. It’s real, the numbers are real. Get your vaccine so you or your family don’t have to go through what I have had to. As I write this I am laying bside her, she is 35, unvaccinated and in a coffin. Let that sink in!💔 https://t.co/9qgP5tGbeB

