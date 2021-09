El rapero Lil Nas X presume "pancita de embarazo en su babyshower" y enloquece las redes sociales .

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El rapero Lil Nas X causó furor en sus redes sociales al presumir el avanzado estado de “su pancita de embarazo en el medio de su babyshower”. A simple vista el cantante de verdad pareciera llevar un hijo dentro de su barriga, pero la verdad es que se trata del lanzamiento de su nuevo material discográfico, Montero.

Con una bata de botones bien colorida y abierta, Lil Nas X mostró su supuesto embarazo y es que el maquillaje que le hicieron al cantante era realmente impresionante. Si no es porque fuese algo casi imposible de pensar, muchos creyeran que es cierto. Pero todo se trata de un pequeña parodia, muy bien producida por cierto, para decir que su disco “Montero” está a punto de nacer.

Con toda una decoración que hacía alusión al nacimiento de un bebé varón, Lil Nas X entró a su babyshower sorpresa, el cual estaba vacío, y revisó los supuestos regalos que le habían enviado: Doja, Miley y Elton, entre muchos otros nombres (los cuales parecieran estar relacionados con algunos famosos que son amigos de Lil). El rapero acaricia su pancita de embarazo al tiempo que la ve y baja la cabeza casi de manera melancólica. View this post on Instagram A post shared by MONTERO (@lilnasx)

Todo esto es parte de la promoción de su disco Montero. Hace días, Lil Nas X se alzó como ganador en la categoría Mejor Video del Año en los MTV VMA’s 2021. Siempre se deja ver muy exótico con sus atuendos y uñas largas. Recientemente también dio mucho que hablar por el traje metálico que usó en la Met Gala 2021. No hay duda que Lil Nas X es un de los artistas que más están de moda y que dará mucho de qué hablar no sólo por sus excentricidades sino por su insuperable talento. View this post on Instagram A post shared by MONTERO (@lilnasx)

