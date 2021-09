Verde esmeralda: Real Madrid presenta su tercera equipación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Real Madrid y la empresa alemana Adidas presentaron este viernes la tercera equipación del equipo que preside Florentino Pérez para esta temporada, de color verde esmeralda e inspirada la Placa del Kilómetro Cero, ubicada en la Puerta del Sol, del centro de Madrid, y punto del que arrancan todas las carreteras de España.

La camiseta presenta la brújula de la placa, diseñada en un sutil gráfico que aparece tanto en la parte trasera como delantera. Además, según apunta la marca deportiva, cuenta con el escudo del Real Madrid en un acabado simple y monocromático por primera vez, dándole un toque más elegante a la equipación. View this post on Instagram A post shared by Marco Asensio (@marcoasensio10)

La vestimenta también incluye el mapa de España dibujado en su interior “para acompañar al equipo por Europa”, cuyo color principal es el verde esmeralda al que le acompañan el negro y el blanco para el cuello, la publicidad, el escudo y las formas características de Adidas. View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Una equipación con mentalidad sostenible, ya que está hecha con una serie de materiales reciclados de alto rendimiento que, además, incluyen tecnología de vanguardia para regular la temperatura durante los partidos.

