Millonario de Nueva York mató a su amiga para cubrir el homicidio de su esposa y luego intentó huir a Cuba; HBO dramatizó el caso para la TV

Robert Durst, millonario neoyorquino de 78 años, fue declarado culpable ayer de haber matado a tiros a su amiga Susan Berman en Los Ángeles, para callarla porque iba a delatar que antes había asesinado a su esposa en Westchester (NY).

Durst, excéntrico miembro de una prominente y rica familia de desarrolladores de bienes raíces de la ciudad de Nueva York, había sido el tema de un documental sobre crímenes de HBO en 2015.

Ayer fue declarado culpable de haber asesinado en la navidad del año 2000 a su vieja amiga Berman, para encubrir el presunto asesinato de su esposa en 1982, destacó Daily News. Ahora podría enfrentarse a cadena perpetua, pero no se ha fijado una fecha para la sentencia.

Durst, quien usa silla de ruedas, no estuvo ayer en la sala del tribunal para el anuncio, pues había sido aislado después de haber estado expuesto al COVID-19. El veredicto puso fin a un juicio inusual que comenzó en marzo de 2020 y fue interrumpido durante 14 meses debido a la pandemia. Los miembros del jurado deliberaron más de siete horas durante tres días.

En el juicio, el anciano acusado subió al estrado de los testigos en una silla de ruedas para testificar en su propia defensa, alegando que a veces era un marido agresivo pero que nunca mató a su esposa ni a nadie más.

Pero según los fiscales Durst mató a balazos a Berman dentro de su bungalow de Los Ángeles para garantizar su silencio después de que ella lo ayudó a encubrir el asesinato en 1982 de su primera esposa, Kathie Durst, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

La muerte de Berman en diciembre de 2000 se produjo después de que las autoridades reiniciaran una investigación sobre la desaparición de la esposa del sospechoso, 12 años después. Durst fue arrestado en Nueva Orleans en 2015 cuando intentaba huir a Cuba.