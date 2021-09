Raúl González confiesa el sueño profesional que cumplirá en ‘Despierta América en Domingo’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este próximo 19 de septiembre comienza una nueva aventura, ‘Despierta América en Domingo’, la apuesta más audaz de la nuevas administración de Univision, y una nueva aventura para Raúl González, quien junto a María Antonieta Collins, Jackie Guerrido y Carolina Rosario en las noticias, estará en la conducción.

Sin abandonar las mañanas de lunes a viernes, Raúl está feliz de esta nueva oportunidad que le da la vida, la carrera y la empresa, sobre todo, porque nos cuenta que, hace unos pocos años, sintió que su carrera se había acabado. Lo entrevistamos antes del debut, y nos confiesa el sueño profesional que cumplirá en ‘Despierta América en Domingos’.

-Abren la ‘casita más feliz de la televisión hispana’ el domingo

Raúl González: Será la oportunidad de abrir la casa otra vez, en este caso de 8 a 10 de la mañana los domingos, con la intención de que la gente se siga entreteniendo, se siga informando, con una edición un poco distinta a lo que es el programa durante la semana.

-¿Qué es realmente ´Despierta América en Domingo´?

Raúl González: Es una combinación de enaltecer a la comunidad hispana, de dar una cara positiva de la comunidad hispana, de unir a la familia hispana, de informar a la comunidad hispana, por qué hay un punto que es diferente a la semana. Por ejemplo, de lunes a viernes la casa es un corre y corre. Los domingos, por lo general, es otra la dinámica, es otro el ritmo. Te estás despertando, pero no te tienes que salir corriendo, puedes vernos en pijama, desde la comodidad de cama, tu esposo, tu esposa, preparado el desayuno, todo el mundo calmado, el ritmo del domingo es calmado. No quiere decir que va a ser un programa lento, aburrido, no, tiene la misma esencia de ´Despierta América´, pero no necesito contarte toda la noticia en un primer segmento, vamos a tener la posibilidad de ir por una montaña rusa de temas.

Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Raúl González son los presentadores de ‘Despierta América en Domingo’. Foto: Univision

Estoy acompañado de 3 mujeres extraordinarias; para mí María Antonieta Collins es una mujer que, con su trayectoria, cuenta las historias en televisión de una manera que pasan 10 minutos y dices: “¿pasó el tiempo?”; Jackie Guerrido, es una mujer que todo el mundo conoce su historia, su fortaleza creo que está precisamente en su desarrollo, en su crecimiento como persona, como profesional, ha sido un libro abierto en su carrera; Carolina Rosario, es una muchacha que empezó en la local (de Miami) en el 23, ha ido creciendo, ha ido evolucionando; y a este caballero, le toca de este lado, estoy ahí junto a todas esas damas y muy feliz por esa oportunidad que se me dio, que se me acaba de dar.

–La productora ejecutiva del show , Luzma Doria, nos dijo que ahora podrás cumplir un sueño pendiente, ¿cuál ese?

Raúl González: Cada uno de nosotros tiene algo que lo identifica, en mí caso, por convicción, siempre he sido un tipo que me encanta hablar de sueños, que me encanta empoderar, que me encanta querer desnudar, sensibilizar a la gente, con historias de personajes reales o quizás de héroes anónimos, de situaciones que quizás quedan apartadas del ojo público… Me voy a sentar a conversar con mucha gente que quizás son conocidas, pero otras que no, otras que tienen la necesidad y tienen además el derecho de recibir su primer aplauso. Que han marcado un punto importante en la comunidad, historias humanas, historias familiares, que es lo que siempre me ha gustado hacer a mí, que es lo que me gusta de ´Despierta América´ de la semana, que puedo pasar de la comedia a la seriedad.

-Cuando dimos la noticia de ‘Despierta América en Domingo’ muchos se preguntaron, ¿perdemos a Raúl de lunes a viernes?

Raúl González: Yo creo que lo más importante en todo esto es entender que es un nuevo proyecto, que es un nuevo reto que la compañía está asumiendo, no lo está haciendo a lo loco, todo lo contrario, se ha identificado que ahí hay una audiencia, que nuestra gente dice que quiere estar informada y entretenida el fin semana… En el primer momento cuando se me avisó, que se me dijo, me quedé como: “¿por qué yo?”.

La primera pregunta que hice: “¿Pero me van a sacar de la semana?, yo no me quiero ir de la semana, yo quiero estar en la tele durante la semana”… La productora ejecutiva me dijo: “No Raúl, vamos a ir poco a poco, y vamos a ver cómo se va desarrollando todo, pero definitivamente tú sigues durante la semana”… Yo me imagino que, en algún momento, tendré que viajar para hacer una entrevista dentro de las historias que he propuesto, y quizás entonces falte un día a la semana, dos días… No hemos llegado a algo en concreto, pero de que sigo durante la semana, sigo y eso también me hace muy feliz.

-Tú carrera siempre ha sido marcada por retos, en este caso vas a estar conduciendo al hijo de un éxito, no es fácil en un horario donde la gente no prende la tele, porque no hay tele ¿Cómo los vas a conquistar?

Raúl González: Con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que traemos. El sello es familia y yo pienso que esto es lo importante, nosotros te vamos a dar las herramientas para que comiences tú domingo, por ende, tú semana, empoderado, por ende, te vamos a ayudar a que planees tu semana, y te vamos a dar consejos para que salgas adelante, te vamos a acompañar. Al final es una cuestión de oportunidad, al final uno no hace televisión específicamente para uno, no puedes hacer la televisión que tú quieres hacer, tú segmentas tu programación, según tú audiencia, según las necesidades de la gente, y yo creo que hemos identificado de alguna manera lo que la gente quiere ver el domingo en la mañana.

Pero también estoy claro que es hacer un nuevo proyecto, veremos cómo reacciona la gente al comienzo y en el camino se irán enderezando las cargas. ´Despierta América´, cuando comenzó hace 25 años, claro no era ni es la televisión de ahora, ni era el formato de la televisión de ahora, ni existían redes sociales ni nada, pero se ha mantenido durante 25 años porque ha sabido de alguna manera reinventarse, renovarse, mantener lo que es la esencia del show… Creo, por lo que hemos trabajado, lo que el equipo ha trabajo y la empresa ha trabajado y nuestra productora ejecutiva ha trabajado, creo que puede ser una verdadera alternativa para nuestra gente los domingos.

Raúl González.

-¿Cómo vives el privilegio de que el domingo tu público te deje entrar a su casa y te presente a su familia?

Raúl González: Es un privilegio, y al mismo tiempo es una responsabilidad, pero yo creo que al final, el concepto de lo que es la televisión como medio de comunicaciones, unir, que la gente pueda tener ese televisor encendido, mientras está desayunando, escuchando una información que necesitan, escuchando cómo pueden salir de sus problemas… De hecho, nosotros nos queremos enfocar en un programa que sea extremadamente positivo. Tiene su bloque de noticias y de actualidad, por eso estamos en vivo, si pasa algo en vivo un domingo, ahí estamos, esa es la idea de que sea un programa en vivo los domingos, porque sino se hace un resumen de lo mejor de ´Despierta América´ y ya.

La idea es precisamente eso, darle ese contenido a toda la familia en ese momento, personajes que no se conocen, alguna cosa que se haya hecho viral durante la semana… Nosotros no somos los protagonistas, y esto es algo que Luzma Doria ha dicho desde el día 1: “No, aquí los talentos no son los protagonistas, aquí los talentos son las historias que vamos a contar, aquí los protagonistas son la gente, nuestra gente”… Así que yo creo que por eso se van a identificar.

-Este año festejas tus 45 años de carrera, ¿qué significa para ti este gran paso?

Raúl González: Fue una gran sorpresa, porque la gente pensará que uno toma decisiones… Tú tomas decisiones con tu vida personal, con tu vida profesional, decides irte, etc, pero hay decisiones que no tomas, ni manejas tú, en este caso, las toma una compañía, un programador, una productora ejecutiva, basado en concepto, en un criterio, en un feeling. No sabía que iban hacer un programa los domingos… Cuando me me llama la vicepresidenta de noticias, María Guzmán, y Luz María Doria a la oficina, digo: “¡Oh My God! Y si, buenas, buenas”… Y me dicen: “Mira Raúl, te queremos contar algo, hay un nuevo proyecto para los domingos en la mañana, ´Despierta América en Domingo´ es una idea del presidente de la cadena Luis Silberwasser, y hemos decidido que seas tú la figura masculina del programa”… Yo me quedé loco, por supuesto los que me conocen saben que inmediatamente le di gracias a Dios, como lo hago todos los días. A los 50 años recibir una noticia y una oportunidad como esta, para mí es muy importante, sobre todo, de que mi vida ha sido eso, han sido retos…

Un día sentí que mi carrera se acababa, que no pasaba más nada y de repente… Siento que por la ley de la siembra y la cosecha, por la perseverancia, porque a pesar de los golpes no me he dejado caer, la vida te sorprende o no sé tienes un ángel, Dios, no sé, como lo llames, tienes otra oportunidad. Estoy demasiado feliz, no he parado de trabajar, de estar pendiente de todo lo que vamos hacer, en las reuniones, en las promociones, las fotos… Mucha emoción porque cada vez que uno tiene la oportunidad de hacer un proyecto es como que si naciera un hijo, un proyecto nuevo al mundo y hay muchas expectativas dentro y fuera de la empresa, entonces a mí eso me gusta, para mí eso es un reto, y con ese reto me despierto y me acuesto todos los días.

Raúl González con su madre Estrella.

-En algún momento penaste que tu carrera se terminaba, pero vuelves a ‘Despierta América’, y tu vida cambió tanto en el interior, como en el exterior….¿Qué crees que fue el disparador para esta estabilidad en todos los sentidos?

Raúl González: Yo creo que madurez, no es que yo no me arriesgue a hacer cosas nuevas ahora, esto es un nuevo reto, pero creo que la manera como los afronto. También creo que recibí un golpe muy duro hace un año, que fue la muerte de mi padre, y eso también me tambaleo muchísimo, en el sentido de darle prioridades a mi vida: “Mira Raúl, necesitas pisar firme, necesitas realmente volver a echar las raíces, te has dado la oportunidad de intentar varias cosas”… Para mí el peor fracaso es no intentarlo, y creo que eso ha sido lo clave. Voy a cumplir 50 años, hoy en día cuido a mi mamá, y tengo responsabilidades que no tenía. Uno se va asentando, creo que también forma parte del círculo evolutivo de la vida, ya llega un momento en el que tienes que decir: “Mira Raúl, definitivamente es esto, párate aquí, sigue sembrando aquí y bueno y sigue creciendo”… Hoy en día tener salud en primer lugar, en medio de todo lo que estamos viviendo es una bendición, y tener trabajo en lo que a uno le gusta, es una doble bendición, entonces soy un tipo agradecido.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A RAÚL GONZÁLEZ EN VIDEO:

