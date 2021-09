Estos son los zapatos que viene usando Adamari López y por los que las mujeres andan enloquecidas.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los seguidores de la conductora de Hoy Día andan con la quijada en el suelo al ver el cambio de imagen tan radical que ha dado Adamari López. Justo ahora que se conoció quién es la culpable de que tenga ese cuerpazo y hasta músculos marcados. Pero otra de las cosas que tiene de cabeza y enloquecidas a las mujeres que le siguen son los zapatos que ha venido usando Adamri López en los últimos meses.

La Chaparrita más querida de la televisión hispana, Adamari López, sigue dando de qué hablar pero no por su separación de Toni de Costa ni por su delgadez sino por su reciente colección de zapatos que tienen literal enloquecida a más de una. Como Adamari anda usando muchos vestidos, eso le da chance que la vista de muchas se dirija directamente a la belleza de modelos de zapatos que tiene la presentadora de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia) View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Mismos que han causado sensación y que le andan tumbando la quijada a cualquier mujer. Por lo general, Adamari López prefiere sandalias muy finitas y si son amarradas al tobillo, pues sigue mejor. No cabe duda que la boricua tiene unos pies espectaculares con los que puede lucir este tipo de calzado tan escotados. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Pero también es cierto que los zapatos cerrados, sobre todo tacones con plataforma, le sientan muy bien y además le aumenta el tamaño y le mejora la postura. Esto sumado a su nuevo cuerpazo, convierte a Adamari López en una de las ciencuentonas más sexys de la televisión hispana. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia) View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Adamari López está todo el tiempo en el ojo del huracán, ya sea por sus acertados atuendos o precisamente por todos lo contrario, por aquellos desatinados or los cuales le dan sin piedad y hasta el balde. Pero el hecho es que, en materia de zapatos, Adamari López anda marcando tendencias en la moda y en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Ahora su punto de atracción precisamente se está centrando en sus pies y con los piernones estilzados que tiene últimamente, pues mucho más. Justo hace no mucho la ex de Toni Costa, Adamari López mostró cómo organiza su clóset y se pudo ver de fondo parte de sus zapatos y la colección personal que tiene, como toda famosa que se respete.

No hay duda que Adamari López es vista a diario por millones alrededor del mundo por su carisma, humildad y credibilidad, pero también por estarse convirtiendo en todo un ícono de la moda y andar causando furor con sus atuendos y ahora con sus zapatos. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

