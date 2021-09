Conoce quién es la culpable que Adamari López tenga músculos. La entrena la esposa de Kany García, Jocelyn Trochez.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La entrenadora personal de Adamari López y esposa de Kany García, Jocelyn Trochez, esta detrás del notable cambio de hábitos y de los nuevos músculos de La Chaparrita. Muchos han preguntando quién es la culpable de esa tremenda figura de Adamari y pues aquí les contamos.

No es un secreto que Adamari López se sometió a un estricto régimen de ejercicios con la esposa de Kany García, Jocelyn Trochez, desde hace un tiempo que le ha permitido mediante el cambio de muchos hábitos de vida como lucir una nueva figura y hasta músculos. Mismo que ha presumido en sus apariciones públicas tanto en el programa Hoy Día como en sus eventos y salidas sociales. También en el recién estrenado programa Así Se Baila, que se emite a través de la señal de la cadena Telemundo.



La culpable del giro que ha dado Adamari López, es la entrenadora puertorriqueña Jocelyn Trochez, esposa de Kany García, quien combina sus especialidades: coaching, salud mental y multidisciplinas deportivas para brindar a sus clientes un programa integral basado en mucho enfoque, esfuerzo y duro entrenamiento. No cabe duda que, en este caso, han dado como resultado los nuevos músculos de la animadora boricua Adamari López. View this post on Instagram A post shared by Jocelyn trochez-Fitness Coach (@jtbodyconcept)

Jocelyn Trochez es una profesional del mundo fitness, y el nuevo cuerpo de Adamari López es uno de sus más recientes logros. Su esposa Kany García ha dejado claro en redes lo orgullosa que está de ver este y todos los resultados de quienes se someten a los programas diseñados por quien dice admirar y amar al máximo. View this post on Instagram A post shared by Jocelyn trochez-Fitness Coach (@jtbodyconcept)

Adamari López no solo es noticia por su nueva figura, pues luego de sus recientes comentarios donde se sinceró sobre la separación de su pareja Toni Costa y admitió en casa estaba ocurriendo algo que no era correcto y que por eso tomó esa decisión tan drástica. Al mismo tiempo aseguró que fue una buena decisión pero que sigue abierta a una posible reconciliación pero que prefiere dejarlo en manos de Dios.

Adamari López ha dejado muy claro que todo lo que está viviendo en simultáneo está siendo parte del proceso para poder salir adelante y dar a su hija Alaïa, a quien define como su prioridad, lo mejor de sí. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

