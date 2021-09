"Lo que estaba sucediendo no era lo correcto", Adamari López se sincera sobre su separación de Toni Costa.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En mayo anunció su separación. De ahí en adelante, Adamari López ha hablado muy poco por no decir casi nada sobre la misma. Pero ahora que ha pasado un tiempo en reflexión, le contó en exclusiva y de una manera muy sincera a la revista People en Español, cómo está su vida desde que ya el padre de su hija Toni Costa no vive con ella, ni con Alaïa en la casa que compartían. Precisamente es la portada de la última edición de la revista junto con la bella Alaïa, con quien por cierto celebró sus 50 años en Disney World y se ve que la pasaron bomba.

Adamari López aseguró que se siente muy bien con su cambio, que no es solo el que ven en su exterior. La conductora de Hoy Día admitió estar yendo a terapia con psicóloga y estar en paz y armonía internamente. De su separación dejó claro que fue ella quien tomó la decisión: “… Lo que estaba sucediendo no era lo correcto. Él y yo sabemos qué pasó. No tome la decisión a la ligera. No fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, reseña la publicación.

Además, Adamari López afirmó a People en Español que venía sucediendo algo dentro de su convivencia que se había repetido en más de una ocasión: “… Después de todas las cosas que yo he viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, refiriéndose a su ex Toni Costa.

Una vez más, la consentida de Telemundo y de muchos hogares hispanos dijo, como en reiteradas ocasiones, que Toni Costa y ella siempre serán familia y que jamás le quitaría la oportunidad a su hija Alaïa de estar cerca de su padre. A pesar de este camino que emprendieron por separado, Adamari López no deja la lado la opción de una reconciliación. Sin embargo prefiere ponerlo en manos de Dios y asegura que este tiempo fue necesario para ambos y que ha servido de mucho para revaluar a la vez que dijo muy segura: “El tiempo dirá, pero sí sé que fue una buena decisión…”.

Ex novio de Adamari López le escribe por Instagram y se desatan rumores de nuevo romance

Toni Costa defiende con garras a Adamari López ante mensajes de odio que le dejaron en el Instagram

Adamari López hace Zumba y no con Toni Costa precisamente