Adamari Lopez se alborotó la melena y presumió escote y shortcitos en Así se Baila.

La conductora de Hoy Día que ahora ejerce funciones como juez en el programa de los domingos de la cadena Telemundo, Así Se Baila, no para de dar qué hablar por sus sexys atuendos de cada domingo. Ayer Adamari López salió con la melena alborotada y un traje azul eléctrico de shortcitos pero lo más increíble y que más llamó la atención fue un profundo escote que presumió sin piedad.

Una de las mujeres más queridas de las televisión hispana, Adamari López, no deja de sorprender con su nueva figura. Que por cierto, ayer revelamos quién es la culpable que “Ada” tenga ese cuerpazo y músculos marcados en tiempo récord. Es la esposa de la cantante Kany García, Jocelyn Tochez. Todo ese esfuerzo que ha hecho la ex de Toni Costa quedó evidenciado ayer al usar un traje de chaqueta y shorticito. Arriba llevaba un escote, donde presumió su busto y abajo los piernones que se gasta. Todo esto sin mencionar su melena.

El cabello merece una mención a parte. Resulta que fue recientemente que Adamari López se cambió el look a rubio. Pero ella misma posteó el proceso de este look de melena alborotada en su cuenta de Facebook. Pues como sabrán siempre lleva el cabello recogido o suelto, pero sin hacer grandes cambios. Ahora, Adamari López se arriesgó un poco más y se colocó extensiones y el cabello un tanto rizado y rebelde, lo que le dio un toque muy sexy, moderno y divertido. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez Fans (@adamarilopezt)

En cuanto a su separación de Toni Costa, todo parece indicar que las aguas están calmadas. Aunque él admite que la ama y que la adora y ella le corresponde, ambos están claros que este tiempo distanciados ha sido prudente para revaluar la relación. Se tienen mucho respeto y están unidos en el gran proyecto que siguen tienen en común, su hija Alaïa.

