Ariana Grande se salta las normas en The Voice. Aseguran que se ha obsesionado con algunos concursantes.

El nuevo proyecto profesional de Ariana Grande le ha llevado a alejarse temporalmente de la música para regresar a la pequeña pantalla, el medio que la convirtió en una estrella gracias a la serie ‘Victorious’, y ejercer de coach en el popular programa The Voice, en el que los concursantes deben convencer al jurado en una audición a ciegas antes de entrar a formar parte de la competición. Pero, Ariana Grande se lo ha tomado tan en serio que ha llegado a saltarse toda norma en The Voice y aseguran que se ha obsesionado con algunos de los concursantes de su equipo.

La cantante se ha convertido en la estrella mejor pagada de la historia del formato gracias a un salario que rondaría los 25 millones de dólares, pero ni esa suma tan alta ha conseguido que ella se ciña a las cláusulas estipuladas en el contrato que firmó con la cadena NBC. Ariana Grande no ha sido capaz de mantener una relación estrictamente profesional con los integrantes de su equipo y se ha “obsesionado” con ellos hasta el punto de enviarles regalos a sus hoteles.

“Son increíbles y muy amables. Les adoro. Hablo con ellos constantemente. He roto todas las normas que hay en mi contrato. Les mando mensajes privados por Instagram y ellos me dicen: “Se supone que no puedes hacer algo así…. Y tengo que pedirles perdón”, ha confesado Ariana Grande a su paso por el programa de Kelly Clarkson, otra de las coach de esta última edición. View this post on Instagram A post shared by The Kelly Clarkson Show (@kellyclarksonshow)

En su defensa, Ariana Grande ha querido dejar claro que su comportamiento se explica por la emoción que siente ante la posibilidad de compartir todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera con otros artistas que aún están esperando su gran oportunidad. View this post on Instagram A post shared by NBC's The Voice (@nbcthevoice)

