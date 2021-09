Natti Natasha abre su corazón y revela cómo logró bajar de peso, luego de tener a Vida Isabelle

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López entrevistó a Natti Natasha dentro de la semana de conferencias previas a los premios “Latin Billboard” (Telemundo) que se celebrarán este jueves en Estados Unidos. La cantante dominicana compartió todos los secretos de cómo ha recuperado su figura después de dar a luz a su primera hija, Vida Isabelle, hace cuatro meses.

“Ustedes se dieron cuenta de que ella cuando entró es un palito de flaca, y acaba de tener a una bebé y ella está espectacular. Yo me tardé 6 años para poder llegar a un peso más o menos bien, después de haber dado a luz a Alaia. ¿Qué estás haciendo para verte así de bien?“, cuestiona Adamari.

Natti Natasha y su pancita de emabarazo. / Getty Images

“Yo me fajé, me fajo todos los días, ¡literal, (risas)! Me despierto temprano, hago todo tipo de ejercicio, o sea, un día hago boxing, otro simplemente voy y corro. Como limpio, soy vegetariana y soy bastante mañosita, pero la disciplina es la llave para absolutamente todo en el mundo”, cuenta Natti.

La cantante explicó a Adamari que aunque no la hemos visto con las libras de más después del embarazo, sí las tuvo, pero no las mostró porque preparó todo para tener un tiempo y disfrutar la recuperación de su figura con tranquilidad.

Adamari López junto a Natti Natasha charlan sobre maternidad en las conferencias previas a los Premios Latin Billboard. / Mezcalent

“Yo dije: ‘Yo no sé cómo voy a quedar después de dar a luz, cómo voy a estar físicamente, mentalmente, ¡come on!’. Todavía yo me despierto de madrugada a darle la leche a la bebé y yo dije ‘yo necesito organizarme, nosotros hicimos todos los videos de “Natividad” (su nuevo disco) cuando estaba embarazada. Todos esos videos que están allá fuera, el de “Ram pam pam”, “Antes que Salga el Sol”, todo eso yo estaba embarazada y yo buscaba todas las maneras, o sea, ángulos en el video, todo, todo, todo, para que no se notara; pero me ayudó a yo volver y me disfruté mi barriguita después que di a luz”, dice Natti.

“Yo no soy tan limpia como tú. No soy vegetariana y me cuesta mucho y era amante, bueno, soy, pero ya decidí que no, mi disciplina me dijo que no ¡de los refrescos!, así que decidí dejarlos a un lado”, compartió con ella Adamari López.

Adamari López junto a su hija Alaïa Costa. /The Grosby Group

“Yo no fumo, no bebo, pero un refresco, un plato de arroz y un pedazo de pan me gustaban mucho, y son decisiones que uno tiene que tomar en la vida para poder ligar cosas”, admite Adamari.

