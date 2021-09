Podrías ganar $1,300 solo por ver 13 películas de Stephen King

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Se acerca el mes de octubre, y en este mes se celebra el día de Halloween. Si tú eres de las personas a las que les encanta las películas de terror, ahora podrías ganar una buena cantidad de dinero solo por disfrutarlas con el nuevo concurso organizado por el servicio de televisión satelital US Dish.

Este concurso es muy similar a otro que lanzaron hace días en donde podías ganar también $1,300 dólares por ver 13 películas de terror. La diferencia con este que sale ahora es que las películas de terror son basadas en los libros de Stephen King.

Para el concurso, al igual que el anterior mencionado, requerirá que el participante utilice un Fitbit y realice un seguimiento de su frecuencia cardíaca a lo largo de cada película.

El premio por dedicar tiempo a ver 13 películas es de $1,300 dólares. También, el ganador podrá quedarse con el Fitbit, las 13 películas, una manta, bocadillos y varios productos con la marca de Stephen King.

La lista de películas consiste en originales y remakes de títulos como It, Carrie y Pet Sematary, así como Cujo, Children of the Corn, Christine, Creepshow (en el que Stephen King aparece como actor en una de las historias que se ven en esta cinta), It: Chapter Two, Doctor Sleep, El resplandor, Salems Lot, Misery y The Mist.

Para participar y ganar, tendrás que presentar una solicitud antes del 8 de octubre en el sitio oficial del concurso.

El candidato ideal debe realizar un seguimiento de su experiencia. Incluso podrían compartir sus experiencias en las redes sociales y hacer vlogs cada vez que se impacten con alguna escena de las películas.

Los solicitantes deben tener 18 años o más y ser ciudadano estadounidense o residente permanente para llenar la solicitud.

