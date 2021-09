¿Se retira del fútbol?: Dani Alves despeja dudas sobre su futuro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de haber rescindido su contrato con Sao Paulo, a Dani Alves se le vinculó con varios clubes de América, incluyendo los de la Liga MX. Sin embargo, el histórico lateral derecho despejó su futuro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista de 38 años de edad anunció este viernes que no vestirá la camiseta de ningún equipo en lo que queda del año 2021, puesto que se tomará un descanso.

“Vengo aquí para informarles que opté por no fichar por ningún club durante el resto del año. Vine a Brasil por el sueño de un niño, y ese sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio. No se trata de dinero, sino de valores, de hombría, de carácter. Se trata de legado”, compartió Alves.

En la publicación, el brasileño aseguró que es necesario tomar decisiones difíciles; aunque, como ha sido costumbre, “nada en su vida ha sido fácil”.

“Es solo otra decisión. Gracias a todos por su interés, pero me gustaría que este capítulo se cerrara sin ningún inconveniente. Sé que se dijeron muchas cosas, pero la verdad es solo una. Vine aquí por un sueño, y me voy de aquí habiéndolo cumplido. Muchas gracias“, concluyó.

El lateral brasileño, quien vistió la camiseta de equipos como Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG, disputó su último partido con Sao Paulo el pasado 26 de agosto, en el empate (2-2) frente al Fortaleza por la Copa de Brasil.

Su partido más reciente fue el 10 de septiembre, en la victoria (2-0) del seleccionado brasileño ante Perú, en la décima jornada de las Eliminatorias Mundialistas de Qatar 2022. Para la triple fecha de octubre Tite no lo convocó.

Dani Alves se mantiene como el jugador con más títulos en la historia del fútbol, con 43 en total. Esta cifra la consiguió en agosto pasado, cuando obtuvo la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su palmarés solo falta la Copa del Mundo. View this post on Instagram A post shared by Dani Alves (@danialves)

