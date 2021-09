Jennifer Lopez y Ben Affleck se besan apasionadamente en el medio de Central Park y todos alrededor enloquecen con ellos.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El idilio de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck no cesa. No solo hacen absolutamente casi todo juntos sino que ya no le prestan atención ni a sus fanáticos, acosadores y paparazzis. Justo después de la gran presentación que hizo Jennifer Lopez en el Global Citizen Live 2021, donde además mostró casi todo su busto con un traje tipo torero, la pareja salió al día siguiente a dar un paseo por el medio de Central Park. Ahí se besaron, rieron, abrazaron. Todos las personas que se encontraban alrededor enloquecieron con la pareja y el amor que se profesan.

Justo en el Global Citizen Live 2021 Jennifer Lopez habló del amor y cómo eso es lo único que tiene en la cabeza en este momento. Por supuesto, su galán Ben Affleck estaba presente apoyándola como ha hecho en los últimos meses, así como ella también ha sido un pilar importante para él. Recordemos que, aunque desde abril ya se dejaban ver juntos, no fue sino hasta un par de semanas que la pareja hizo oficial en su relación en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Jennifer López junto a Ben Affleck (Foto Filipo Monteforte/Getty Images) View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez ♡ (@jlopezaesthetic)

Días antes estuvieron en el desfile de moda de Dolce & Gabbana, donde Jennifer Lopez pasó tremendo oso al fotografiarse con la etiqueta de su saco y ni cuenta se dio. Pero eso no fue excusa para que fuese la pareja más comentada del evento. Aunque Kourtney Kardashian y el rockero Travis Barker le quisieron hacer la competencia. De hecho, JLO le hizo el feo a Kourtney y Travis a pleno inicio del desfile al pasar por el lado de ambos y ni siquiera voltear a verles. View this post on Instagram A post shared by godisjlo (@godisjlo)

En cuanto a Ben Affleck y Jennifer Lopez, muchas son las fuentes cercanas a la pareja que han afirmado a los distintos medios de comunicación que, por ahora, no están pensando en casarse, pero que están disfrutando mucho el estar juntos. Incluso están pensando qué harán para pasar las fiestas navideñas en diciembre todos juntos. View this post on Instagram A post shared by Ben Affleck & JLo (@benniferreboot) View this post on Instagram A post shared by Ben and Jen ❤ (@bennifer.id)

