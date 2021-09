Nestlé retira de la venta más de 27,000 libras de la pizza congelada DiGiorno

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Recientemente Nestlé EE.UU. ha dado una noticia bastante relevante en la industria alimenticia. La empresa multinacional suiza de alimentos y bebidas, tomó la decisión de retirar del mercado casi 14 toneladas de Pizza de pepperoni DiGiorno Crispy Pan Crust congelada debido a alérgenos no declarados y de etiquetado incorrecto. Así lo anunció el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU., de acuerdo con sus declaraciones el producto contiene proteína de soja texturizada, un alérgeno conocido, que no se declara en la etiqueta del producto.

Las pizzas afectadas están etiquetadas como DiGiorno Crispy Pan Crust Pepperoni Pizza, en particular se trata de las conocidas variantes DiGiorno Three Meat Crispy Pan Crust Pizza,ya que se ha descubierto que estas pizzas contienen soja en la cobertura de la carne y las salchichas se desmoronan. La situación es que aquellas personas que presenten algún tipo de alergia a la soja pueden tener una reacción alérgica y no deben consumir el producto. Sin embargo, al no venir dicha especificación en su etiquetado y lista de ingredientes, es muy probable que muchas personas puedan poner en riesgo su salud sin saberlo.

De acuerdo con el anuncio de retiro del mercado: “A la FSIS le preocupa que algún producto pueda estar en los congeladores de los consumidores. Se insta a los consumidores que hayan comprado estos productos a no consumirlos, estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra.”

Los productos que fueron retirados del mercado son los siguientes:

– DiGiorno Pepperoni Cruspy Pan Crust: cajas de 26 oz. que contienen pizza en una bandeja con una envoltura de plástico. Este producto tiene una fecha de fabricación del 30 de junio de 2021 y la fecha de caducidad es marzo de 2022

– Código de lote 1181510721 y la fecha de “Best Buy” de MAR2022 en la etiqueta. Los productos sujetos a retirada llevan el número de establecimiento “EST. 1682A ”impreso dentro de la marca de inspección del USDA. El establecimiento 1682A es Nation Pizza Products Limited, propiedad de Nestlé USA, Inc.

– No hay otras fechas de producción de la pizza de pepperoni crujiente con corteza crujiente de DiGiorno afectadas y se confirmó que ningún otro producto de DiGiorno se verá afectado por este retiro.

Como dato al margen vale la pena mencionar que estos artículos fueron enviados a tiendas minoristas y centros de distribución en todo el país. El problema se descubrió después de que la empresa recibió una queja de un consumidor sobre una pizza de tres carnes que estaba en una caja etiquetada como pizza de pepperoni.

Hasta el momento no ha habido informes confirmados de reacciones alérgicas adversas relacionadas con el consumo de pizza. Sin embargo, el llamado de atención de las autoridades invita a cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad a comunicarse con un proveedor de atención médica. desecharse o devolverse al lugar de compra. Para los consumidores que no son alérgicos a la soja, este producto no tiene ningún problema de seguridad.

El FSIS realiza rutinariamente verificaciones de efectividad del retiro del mercado para verificar que las empresas notifiquen a sus clientes sobre el retiro y que se tomen las medidas necesarias para asegurarse de que el producto ya no esté disponible para los consumidores. Cuando estén disponibles, las listas de distribución minorista se publicarán en el sitio web del FSIS en www.fsis.usda.gov/recalls.

Los consumidores que tengan preguntas sobre el retiro del mercado pueden comunicarse con Bonita Cleveland, Gerente de Servicios al Consumidor de Nestle USA, al 800-681-1676 o bonita.cleveland@us.nestle.com.

