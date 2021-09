Activistas cuestionan a Biden por reforzar DACA sin dar la ciudadanía a indocumentados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Leydy Rangel, gerente de Comunicaciones de la Fundación UFW y receptora de DACA, recuerda la esperanza que el presidente Joe Biden, vio en los ‘dreamers’ en la Casa Blanca en mayo pasado, cuando ellos creían que un camino a la ciudadanía para indocumentados era algo posible, casi certero, pero el bloqueo en el Congreso ha desvanecido parte de esa esperanza y el Gobierno federal dio un paso que abona a la decepción.

“Cuando me reuní con el presidente Biden en la Oficina Oval en mayo pasado, me dijo que sabía que este país era mi hogar y que su administración lucharía por los estadounidenses indocumentados como yo”, dijo Rangel. “Aunque llamo a los EE.UU. mi hogar puedo ser deportada si el Congreso no aprueba una solución permanente este año”.

La organización de la que forma parte considera que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reforzar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), es importante, pero “no es suficiente” para proteger a los ‘dremers.

“Los jóvenes indocumentados con o sin DACA merecen, indiscutiblemente. la estabilidad que sabemos que el Congreso puede brindar este año”, dijo Rangel. “Hacemos un llamado a la mayoría del Senado y la Cámara para que actúen”.

Como proveedor de servicios legales de inmigración, la Fundación UFW continúa ayudando a los beneficiarios de DACA con las renovaciones de su protección migratoria y presentará un comentario público en el registro federal, pero la directora ejecutiva de ese grupo, Diana Tellefson Torres, consideró que el plan del DHS es insuficiente.

“Cuando escuchamos a los beneficiarios de DACA, exigen cambio, certeza y estabilidad. La regla de DACA anunciada ayer no cumple con lo que se necesita con urgencia: una solución migratoria permanente, pero sabemos que el Congreso puede lograrlo este año”, dijo.

El DHS anunció este lunes que pondría a comentarios públicos un ajuste a DACA, para evitar más daños a los ‘dreamers’, luego de que el juez de Distrito Sur en Texas, Andrew Hanen, respaldada la petición del fiscal general de ese estado, Ken Paxton, y de otros ocho fiscales republicanos.

Aunque la campaña We Are Home –integrada por decenas de organizaciones– está alentando al público a comentar sobre la regla, sus mayores esfuerzos se concentran en el Congreso, para pedir a los demócratas avanzar con una reforma migratoria.

“La campaña We Are Home ha tenido un objetivo: ganar un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes”, dijo Bridgette Gomez, directora del movimiento. ” Nuestro objetivo no ha cambiado y nuestra motivación no ha flaqueado… La nueva regla de la administración Biden hace poco para abordar el riesgo bajo el que todavía viven millones de inmigrantes“.

Agregó que la decisión del DHS, anunciada por el secretario Alejandro Mayorkas, “aumenta la confusión y la incertidumbre” entre los inmigrantes, incluidos los ‘dreamers’.

“Los demócratas ganaron la Cámara, el Senado y la Casa Blanca en un esfuerzo por trazar un rumbo diferente al de la administración anterior”, recordó. “Eso incluye aprobar una legislación transformadora que mejore vidas… utilizando cada palanca de poder que tienen para incluir la legalización (de inmigrantes) en un paquete de Reconciliación este año”.