Dicen que Chiquis Rivera tuvo un accidente automovilístico y ella sale a desmentirlo súper molesta.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis Rivera, fue víctima de un falso rumor en redes sociales donde informaban de un supuesto accidente que había tenido la cantante. Ella misma salió a desmentirlo súper molesta y aclaró que, tanto ella como su asistente, están en perfectas condiciones y que de accidente automovilístico nada.

“Me mandaron unos mensajes preguntándome si estoy bien porque creo que hay un estúpido o estúpida que está subiendo mi foto como click bate diciendo que algo me pasó, diciendo que tuvimos un accidente. Gracias a Dios estamos muy y espero que nada nos pase. Estamos muy bien mi equipo y yo. No sé porque hay gente tan inútil…”, dijo Chiquis incómoda con la situación la noticia falsa de un accidente.

“Bueno me estoy dando cuenta que no es solo una foto sino todo un video. No lo quise escuchar completo porque me da tanta tristeza y tanto coraje que haya tanta gente pendeja sin corazón que haga algo así… Imagínate si mis hermanos ven eso o no sé mi abuela…”, dijo ya súper molesta la hermosa Chiquis Rivera. Al parecer, le siguió llegando información de que el video se estaba viralizando, cosa que podría poner en alerta no sólo a su familia sino también a sus fans, los cuales no son pocos, al creer una noticia sobre un supuesto accidente que habría tenido la cantante.

Todo esto tomando en cuenta que su mamá, Jenni Rivera, perdió la vida precisamente por un accidente aéreo en el año 2012. Hasta el díade hoy, la familia vive este dolor por lo repentina que fue la muerte de “La Diva de la Banda” y la manera en cada uno de los integrantes de la familia Rivera se fueron enterando. No es un secreto que, para Chiquis Rivera debe ser muy desagradable e incómodo que se viralice una noticia de esta magnitud y sobre todo con características similares a aquel duro momento que vivió cuando su madre falleció.

Pero la buena noticia es que, tanto ella como su asistente personal Noemi Valdivia, están en perfectas condiciones. Además quedó muy claro que aún Chiquis para rato.

La cantante no sólo ha tenido unas presentaciones a casa llena, sino que en pocos días estrena “Lo Mejor de Mí“. Un programa de televisión que sale por la plataforma digital de Telemundo, NBC Universo, donde ayudará a personas a realizar grandes cambios físicos y emocionales. Esto sin mencionar las destacadas participaciones que ha tenido los últimos meses en importantes premios de la industria musical, como lo fueron los Premios Billboard a la Música Latina 2021. Por supuesto, que sin dejar de lado sus sensuales publicaciones en las redes sociales, donde caldea las mismas haciendo simple gala de sus poderosas curvas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

