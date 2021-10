Tropiezo merengue: ni el mejor Benzema pudo evitar otra derrota del Real Madrid

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La semana del Real Madrid no pudo ser peor: los merengues perdieron por segundo partido consecutivo, este vez por La Liga y ante el Espanyol (2-1), equipo al que habían derrotado en los últimos cuatro enfrentamientos previos que habían tenido. Karim Benzema marcó un golazo y estuvo cerca de lograr la remontada, pero su buen jugo no bastó para evitar una jornada gris.

Tras la vergonzosa derrota ante el Sheriff en la UEFA Champions League, el Real Madrid saltó al campo con la finalidad de defender el liderato de La Liga. Y aunque logró su objetivo al final de la jornada, no fue por méritos propios.

Apenas al 17′, Raúl de Tomás aplicó la ley del ex y adelantó al Espanyol, para deleite de los fanáticos en Barcelona. El club blanco dominó la posesión de balón, como era de esperarse, pero sin mayores efectos en el resultado.

La efectividad la tuvo el conjunto local. No solo en el primer tiempo, también en el segundo.

Espanyol take the early lead on Real Madrid! pic.twitter.com/jjbnhFAtyV — ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2021

Un Real Madrid más urgido, y por ende agresivo, fue el que se presentó en la segunda mitad. No obstante, descuidó su defensa, y el Espanyol no tardó en marcar el segundo tanto. Lo hizo Aleix Vidal, al minuto 60′.

Aleix Vidal with a beautiful run to make it 2-0 Espanyol over Real Madrid 🤯 pic.twitter.com/52wT4TVwwd — ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2021

Apareció Karim Benzema, quien se mantiene en el mejor momento de su carrera, para descontar con un verdadero golazo al minuto 71′. El francés ha marcado en cinco de los últimos siete partidos. Karim Benzema does it all by himself and bends it into the corner 🤩 pic.twitter.com/ucJHL5cWtS— ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2021

Tres minutos antes le habían anulado un gol por fuera de juego. Y 13 minutos después de su gol, le dio una asistencia a Eden Hazard para el eventual gol del empate, que también fue rápidamente anulado por offside. Su magia no bastó en esta oportunidad.

El Real Madrid apretó pero no logró concretar. E incluso contó con la fortuna de que el Espanyol no supo definir varios contraataques para aumentar la ventaja. Dos caídas en la semana y tres partidos consecutivos sin ganar. Saldo rojo para los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Los merengues siguen siendo los líderes de La Liga, con 17 puntos tras 8 jornadas. Tienen el mismo puntaje que el Atlético de Madrid y que la Real Sociedad, pero el diferencial de gol les favorece. Las derrotas de la Real Sociedad y del Sevilla le permitieron a los blancos seguir líderes en España.