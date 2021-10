Kylie Jenner promociona su nueva colección de cosméticos sin ropa y cubierta de “sangre”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kylie Jenner es una verdadera especialista en llamar siempre la atención. Y ahora lo ha logrado al lucir su belleza en una infartante video que está causando revuelo en Instagram.

Este martes, la menor del clan Kardashian – Jenner subió un clip en el que aprovechó para promocionar su próxima línea de maquillaje Kylie Cosmetics, posando sin ropa y cubierta de “sangre” mientras de fondo se escucha la espeluznante canción de la cinta “A Nightmare on Elm Street”, donde el personaje de Freddy Krueger, es el protagonista.

En el video que hasta el momento ha acumulado más de siete millones de visitas, la hermana de Kim Kardashian preguntó a sus followers si pueden adivinar con quién colaborará en esta nueva colección.

“can you guess who we collaborated with this year for halloween? 👀 collection reveal coming today @kyliecosmetics 🩸🩸”.

Semanas atrás, la joven empresaria ya había acaparado reflectores gracias a otro clip en el que enseñó cuerpazo enfundada con un bikini de su línea de bañadores. View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner)

