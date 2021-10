Llamado urgente a que Estado de Nueva York apruebe más dinero para el Fondo de Trabajadores Excluídos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Más recursos”, “más recursos”, “más recursos”. Ese fue el clamor y el grito ensordecedor que cientos de manifestantes pronunciaron al unísono este martes en el parque Washington Square, en Manhattan, donde se agolparon para exigir al Estado de Nueva York que se meta la mano al bolsillo y destine más dinero al llamado Fondo de Trabajadores Excluidos.

El ruego desesperado a la gobernadora Kathy Hochul y a la Legislatura Estatal es que regresen todos a Albany y aprueben inmediatamente más dineros a la partida de $2,100 millones que se autorizó en la primavera, para entregar alivios por $15,600 a trabajadores indocumentados que perdieron sus empleos a causa de la pandemia del COVID-19.

Los recursos del Fondo se están agotando ya, y se prevee que no alcance la plata para miles de solicitantes que hayan presentado sus peticiones después del 24 de septiembre de 2021, pues el propio Departamento de Trabajo del Estado advirtió que “pronto ya no se aceptarán nuevas solicitudes”. El panorama es claro. Los fondos no van a ser suficientes, pues de un total de 329,592 aplicaciones recibidas hasta ahora, se han aprobado ya 113,904, que representan apenas la tercera parte de las peticiones, y se ha gastado casi la mitad de los fondos.

“Yo lo único que pido es que nos aumenten los dineros para que no se quede nadie por fuera, porque este es un derecho que nos ganamos todos y si solo se ayuda a unos, no estamos siendo justos”, aseguró el mexicano Valentín Sánchez, mientras sostenía un cartel donde reclama al Estado la aprobación de $4,100 millones para que se pueda cubrir a todos los trabajadores indocumentados que califican.

Piden un trato igualitario para todos

Rubiela Correa, la colombiana que inició la huelga de hambre de más de 23 días en la primavera pasada, con la que en compañía de decenas de inmigrantes presionaron a la Legislatura para que diera luz verde al fondo de ayudas, también se hizo presente en la manifestación y pidió un trato igualitario para todos.

“A mi ya me llegó mi ayuda y me sirvió muchísimo para pagar varias deudas y tener un poco de tranquilidad, pero hoy estoy muy triste y muy dolida al ver que muchos de mis compañeros y miles de trabajadores que como yo fuimos excluidos de las ayudas iniciales, ahora se quedarán sin recibir nada. No se vale volver a ser excluido”, dijo la colombiana, quien pidió a la gobernadora Hochul acciones de apoyo. “Necesitamos que nos ayuden, que nos aprueben los fondos necesarios para todos y que finalmente podamos mostrar que Nueva York es un estado justo y no que hizo las cosas a medias”.

Modesta Toribio, activista de la organización Make the Road NY (MRNY), que ha ayudado a cientos de trabajadores indocumentados a aplicar a los fondos, aseguró que no aceptarán por respuesta un “no” a la asignación de nuevos fondos para ayudar a las familias trabajadoras que han aplicado y las que todavía no lo han hecho.

“Es bien triste saber que miles de familias no van a tener pronto estos fondos y por eso necesitamos que se aprueben más y que se haga rápido. Pero hoy, el mensaje que estamos mandando es claro”necesitamos el dinero y no vamos a dejar de pelear hasta que se nos entreguen esos recursos, porque es la única opción que aceptaremos”.

La senadora Jessica Ramos, promotora del Fondo de Trabajadores Excluidos y una de las voces más fuertes en el Senado estatal, lamentó que muy probablemente muchos trabajadores que queden por ahora sin recibir los dineros a los que aplicaron, debido a que el dinero fue limitado, pero advirtió que seguirán dando la pelea para que aprueben más recursos el próximo año.

Modesta Toribio

“Yo veo muy difícil la posibilidad de que se suelte más dinero este año, pero creo que lo importante es que nos estamos alineando para prepararnos para el comienzo de sesión legislativa de enero, donde tendremos que dar una pelea muy fuerte, porque estamos hablando de que necesitamos miles de millones de dólares para hacer una segunda versión de este programa adecuada, que no deje a nadie por fuera”, dijo la líder política de Queens.

“Sabemos que vamos a necesitar apoyo de la gobernadora Hochul y de la Legislatura para encontrar más fondos, con un plan más robusto donde nos cercioremos que la ayuda llegue a todos los que la necesitan. Sé que es desafortunado para quienes están esperando estos dineros y no les van a llegar, pero ahora nos toca esperar y unirnos en la lucha para abogar por más fondos”, agregó la senadora.

“Este año va ser muy difícil que se entreguen más fondos”

La asambleísta Jessica González Rojas, también del condado de Queens, también se mostró poco optimista de que el Estado apruebe más fondos este 2021, pero destacó que no se puede bajar la guardia para que en el 2022 se conquisten los fondos que queden pendientes para ayudar a todos los solicitantes.

“Este año va ser muy difícil que se entreguen más fondos, por el ciclo de presupuesto. Sabemos que ese dinero se ha ido muy rápido y por eso desde ya vamos a seguir peleando por nuestras comunidades para que se les haga justicia”, dijo la política. “Es importante que salgamos a pelear, y aunque dudo que puedan adjudicar fondos este año, tal vez la Gobernadora podría mostrarse y autorizar fondos extra, a través de una orden ejecutiva, como hizo con nuestras comunidades rechazadas por FEMA, víctimas de la tormenta”.

Deanna Cohen, vocera del Departamento del Trabajo del Estado, que hasta ahora ha entregado más de $1,035 millones del total de $2,100 millones disponibles, advirtió que aunque el fondo se está agotando, no se ha acabado y que la recepción de solicitudes no se cerrará mañana, como algunos temen.

Jirandy Martínez, directora ejecutiva del Centro de Recursos Comunitarios, agradeció que la Legislatura haya apoyado la creación del fondo, pero advirtió que desde el principio sabían que los recursos no serían suficientes.

La senadora Jessica Ramos

“Este alivio económico que salva vidas proporcionaría necesidades básicas críticas a cientos de miles de trabajadores inmigrantes esenciales excluidos de los beneficios debido a su estado migratorio…. Sin embargo, sabíamos que $2.1 mil millones no serían suficientes para ayudar a todos los trabajadores esenciales inmigrantes de Nueva York que califiquen en nuestro estado”, dijo la activista.

Martínez insistió que ahora, “un mes y medio después de que la solicitud estuvo disponible, el fondo se ha gastado por completo y, sin embargo, miles aún no han tenido la oportunidad de presentar una solicitud porque todavía están reuniendo documentación o buscando asistencia para la solicitud”.

Ni la oficina de la Gobernadora Hochul ni la mayoría del Senado estatal respondieron a solicitudes para que comentaran si apoyan o no la adjudicación de más recursos inmediatos para que ninguno de los solicitantes al Fondo de Trabajadores Excluidos se quede sin recibir los dineros a los que califican.

Datos sobre los dineros entregados