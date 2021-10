Podrías ganar $2,400 dólares solo por ver documentales paranormales durante 24 horas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Octubre es el mes ideal para ver todas las películas y series de terror que puedas. Por eso, hay muchas empresas que están dando algunos buenos premios a todos los que aman ver programas de historias paranormales en la televisión.

El servicio de streaming MagellanTV le pagará a una persona $100 dólares la hora solo por ver documentales paranormales durante 24 horas. Si bien tienes 48 horas para completar la tarea, eso suma $2,400 dólares de ganancia por pasar un día completo viendo este contenido.

La persona ideal para el ‘trabajo’ es aquella que esté dispuesta a compartir sus reseñas y comentarios sobre los documentales en redes sociales. Además de recibir el dinero en efectivo, la persona seleccionada también recibirá una membresía de un año del servicio de MagellanTV, donde hay un montón de documentales con historias de miedo.

Para tener la oportunidad de ser seleccionado, debes entrar al sitio web del concurso y llenar un formulario. Tienes hasta el 11 de octubre a las 5:00 de la tarde para aplicar.

Se te pedirá que respondas algunas preguntas al momento de presentar tu solicitud. Por ejemplo, con qué frecuencia ves programas de temas paranormales y por qué te gustan.

Toma en cuenta que no importa si no te gustan mucho los temas de miedo, ya que incluso si no eres fanático de estas series o eres un poco asustadizo, podrás aplicar sin problema. Solo sé sincero en tus respuestas.

Por otro lado, aunque no es obligatorio, MagellanTV alienta a los solicitantes a que envíen un video en el que le digan por qué son perfectos para el trabajo.

Si eres un gran fanático de los documentales paranormales, es posible que hayas visto algunos de los que te pondrán a ver, los cuales son los siguientes:

1–“Sight Seers” — (duración: 66 minutos

2–“My Mum Talks to Aliens” — (duración: 55 minutos)

3–“Confessions of an Alien Abductee” — (duración: 46 minutos)

4–“Psychic Investigators” — (duración: 78 minutos)

5–“Weird or What with William Shatner” — (duración: 152 minutos)

6–“5th Dimension” — (duración: 147 minutos)

7–“Boogeymen: Monsters Among Us” — (duración: 135 minutos)

8–“Celtic Monsters” — (duración: 45 minutos)

9–“The Other Side” — (duración: 63 minutos)

10–“Halloween: Feast of the Dying Sun” — (duración: 51 minutos)

11–“War on Witches” — (duración: 47 minutos)

12–“Vampire Skeletons” — (duración: 45 minutos)

13–“The Real Exorcist” — (duración: 138 minutos)

14–“Haunting Australia” — (duración: 135 minutos)

15–“Paranormal Egypt” — (duración: 100 minutos)

16–“Dead Famous” — (duración: 138 minutos)

–También te puede interesar:

Gana un viaje a Italia solo por publicar una foto en Instagram

Oscar Mayer quiere transportar astronautas con el Wienermobile

McDonald’s dará órdenes de papas fritas a $1 dólar hasta finales de año