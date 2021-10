Danna Paola habló sobre los rumores de violencia por parte de su novio, Alex Hoyer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante y compositora Danna Paola estuvo ligada a un tema controversial en las redes sociales, pues una revista mexicana confirmó que la modelo de 26 años sufría abusos y maltratos por parte de su novio Alex Hoyer. Ante esta polémica, Danna Paola salió al ojo público para desmentir todas esas difamaciones que la ligaron a ser una presunta victima de abuso sexual, haciéndole saber al medio que publicó la información a dejar “de vivir en telenovelas”.

“Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio“, escribió Danna Paola en su cuenta de Twitter.

Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio. — Danna Paola (@dannapaola) October 5, 2021

La intérprete de ‘Mala fama’ mostró su descontento ante este tipo de notas que suministran información falsa, y aprovechó para decir que en ningún momento se dejaría maltratar por alguien. “Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE“, manifestó Danna Paola. Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares…



YO NO ME DEJÓ MALTRATAR

NI POR UN NOVIO NI X NADIE.— Danna Paola (@dannapaola) October 5, 2021

Las palabras de Danna Paola conmovieron a todos sus fanáticos, quienes aplaudieron su valentía y mostraron solidaridad hacia esos rumores que dejaron una mala imagen contra su integridad y gran parte de su relación, algo que se hablado muy poco desde que la cantante mexicana confirmara su relación con Alex Hoyer hace algunos meses atrás. Toda esta polémica sale a la luz cuando la misma revista señaló que el noviazgo entre ambos artistas no iba por buenos términos, y además de eso, dieron por hecho que Alex Hoyer tenía actitudes negativas que pusieron en alerta a la familia de Danna Paola.

Cabe recordar que esta información surge aun más porque Danna Paola fue ex novia de Eleazar Gómez, el actor mexicano de 35 años que fue detenido el 4 de noviembre de 2020 por estrangular a su ex pareja Stephanie Valenzuela. Gómez estuvo en prisión por cuatro meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y salió libre bajo ciertas condiciones, luego de aceptar su culpabilidad.