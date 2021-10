Agenda de eventos: música para todos los gustos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

JUEVES

Concierto gratuito de Sweet Plantain

Este jueves 7 de octubre, la agrupación Sweet Plantain presentará un concierto gratuito en vivo para el público en el Jamaica Center for Arts and Learning (161-4 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432) . El show “Journey Across the Americas” contará con los sonidos de Argentina, Cuba, Venezuela y Brasil a través de un cuarteto de cuerdas. El repertorio del grupo presenta en gran medida las obras de notables compositores como Astor Piazzolla, Mongo Santamaría, Aldemaro Romero y Paquito D’Rivera, junto con las composiciones y arreglos originales de los propios miembros del cuarteto, quienes incorporan ingeniosamente técnicas de improvisación, percusión y ampliaciones que fusionan las tradiciones clásicas occidentales en las que fueron entrenados con el jazz, el rock, el hip hop y los ritmos latinos con los que se criaron. El cuarteto cuenta con Eddie Venegas en violín y trombón, Joe Deninzon en violín y mandolina, Orlando Wells en viola y Leo Grinhauz en violonchelo. De 4:30 a 7:00 pm, gratis pero hay que reservar en: https://www.eventbrite.com/

Cortesía

VIERNES

“El veneno del Teatro” en el Thalía

“El Veneno del Teatro”, una obra maestra de Rodolf Sirera, uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de España, se presenta esta semana en el Teatro Thalía. Producida, diseñada y dirigida por Angel Gil Orrios, la pieza teatral narra la relación entre un famoso y ambicioso actor y una misteriosa y exigente aristócrata “directora”, quienes entablan un juego peligroso basado en la verdad artística. Funciones viernes y sábados a las 8:00pm y domingos a las 4:00 pm, hasta el 24 de octubre. Información en: https://thaliatheatre.org/

Cortesía

Actuaciones en “Arts on Site”

Arts on Site (AOS) anunció sus actuaciones de octubre, con danza, música y películas en el corazón de East Village en Studio 3R (12 St. Mark’s Place, NY). El viernes, a las 6:30 pm y 8:30 pm, el Proyecto Barkin/Selissen presentará la pieza ‘Accidental Suite’, una exploración de la conexión que evoca encuentros casuales, impresiones remotas, cuasi accidentes y el empuje y atracción magnéticos de las relaciones. Los boletos cuestan entre $20 y $30 y se pueden comprar en línea en: artsonsite.ticketleap.com/studio-3r.

Cortesía

SÁBADO

“Una Noche con el Merengue”en el Lehman

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468) se llenará de lo mejor del merengue dominicano, con la voces y el talento de Miriam Cruz, Alex Bueno y Bonny Cepeda, quienes se unen para una noche dedicada a la belleza de ese género musical, este sábado 9 de octubre a las 8 p.m. En este concierto de celebración, Miriam Cruz, “La Diva”, traerá una selección de canciones de sus inicios en la Orquesta Las Chicas del Can, como “Juana La Cubana” y “Ta ‘Pillao”, así como algunos de sus grandes éxitos en solitario como “La Loba” y “La Carnada”; Alex Bueno, “El Mayimbito”, cantará sus éxitos favoritos como “Que vuelva”, “Que Cara Mas Bonita” y “La Radio”; mientras que Bonny Cepeda, acompañado por su hermano, Richie Cepeda, dará un paseo al recuerdo con temas como “Asesina” y “Una fotografía”. Entradas: llamando a la taquilla del Lehman Center al 718-960-8833 o en línea en www.LehmanCenter.org.









Fotos: Cortesía



Vilma Palma e Vampiros en La Boom

La banda argentina de rock en español vuelve una vez a la ciudad este sábado, para poner a brincar a todos sus seguidores en los escenarios de La Boom ( 56-15 Northern Blvd Woodside, NY 11377), a partir de las 7:00 pm. Fundada en 1991, en Rosario, Argentina, la agrupación se juntó luego de una corta separación para grabar disco y recorrer Latinoamérica y Estados Unidos, con temas como “La Pachanga” y “Otra Canción de Amor”. Entradas desde $45 en https://www.ticketweb.com/event/vilma-palma-vampiros-en-la-boom-tickets

Cortesía



Show de “Cocobalé”en Pregones

El teatro Pregones (575 Walton Avenue, The Bronx) trae este fin de semana una muestra de “Cocobalé”. Con reminiscencias de la Capoeira de Brasil, Cocobalé era un “baile” utilizado para disfrazar las prácticas de lucha de las personas de color esclavizadas y libres cuando el gobierno español en el Puerto Rico colonial prohibió a las personas de color usar armas. Milteri Tucker Concepción, coreógrafa y erudita, ha investigado esta forma durante los últimos ocho años y se juntó a Bombazo Dance Company, para mostrar este espectáculo en Pregones. Sábado a las 7:30 pm, domingo a las 3:00 pm. Entradas en https://pregonesprtt.org/cocobale/

DOMINGO

Alejandro Sanz en el Radio City

El cantante español Alejandro Sanz retomó #LaGira en 12 ciudades del país, para sus fans estadounidenses, y este domingo hará una parada en el Radio City Music Hall. Sanz está promocionando su álbum #ELDISCO, que había suspendido por la pandemia, donde destacan los temas “No Tengo Nada” y “Back in the City”, que se sumarán a los mayores éxitos del ganador de 22 premios Grammy Latino, como “Corazón Partio”, “Mi persona favorita” y “Amiga Mía”, por nombrar solo algunos. El show es a las 8:00 pm. Las entradas, con precios desde $69.50, están a la venta a través de ticketmaster.com

Cortesía

Tony & The Kiki une fuerzas con Musaraña

Justo en medio del mes de la herencia hispana dos espectáculos hechizantes Tony & The Kiki y Musaraña unen fuerzas para ofrecer más allá de una presentación normal, este domingo 10 de Octubre del 2021 a las 8PM, en C’mon Everybody (325 Franklin Ave) en Brooklyn, NYC. Desafiando las nociones rígidas de lo que constituye la música latina, este espectáculo pretende liberar al público de las malas vibraciones que impregnan la sociedad actual y reemplazarlas con una pizca mágica de ‘camp’ futurista.

La presentación hara que las audiencia experimente música vibrante y explosiva, brindando ascensión y electricidad al colectivo. Al hacer esto, ambas bandas afirman su lugar entre los “brujes” utilizando la música como un medio para declarar las cosas en existencia, una práctica ancestral que ha sido reavivada y adoptada por las nuevas generaciones.

Después de casi dos años sin eventos en vivo, este espectáculo es una manera fabulosa de volver a ellos, rockear, despojar, bailar y empaparse de esa magia que solo Tony & the Kiki y Musaraña pueden manifestar. Para boletos accesar este enlace– https://bit.ly/2YsEzzV

Cortesía

__________________________________

Lunes

Myriam Hernández en el Beacon Theatre

La cantautora Myriam Hernández actuará en el Beacon Theatre, el lunes 11 de octubre a las 8:00 pm., como parte de su gira Sinergia US. Sus fans podrán disfrutar desde su primer éxito internacional ‘El hombre que yo amo’ y otros clásicos como ‘Un hombre secreto’, ‘Huele a peligro’, ‘Peligroso amor’, y nuevas canciones y éxitos incombustibles de la cantante chilena como ‘Te pareces tanto a él’, ‘Tonto’, ‘Ese hombre’, ‘Ay amor’, ‘Mío’, ‘Mañana’ y ‘La fuerza del amor’, entre otros. Beacon Theatre, 2124 Broadway, New York, NY 10023. Precios de las entradas desde $64.00, disponibles en ticketmaster.com. Para quienes están fuera de la ciudad, la cantante tendrá los siguientes shows: Viernes 8 Octubre – The Bushnell Center, Hartford, CT, .; Sábado 9 Octubre – Ritz Theatre, Elizabeth, New Jersey, ;Domingo, 10 Octubre – NYCB Westbury Theatre, Westbury, Long Island, NY.