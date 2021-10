Denis Villeneuve ha manifestado su deseo en dirigir la próxima película de James Bond

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El director y guionista canadiense Denis Villeneuve, conocido por dirigir las películas de Blade Runner 2049, Arrival, Sicario y Dune, expresó en el podcast Happy Sad Confused su deseo en dirigir la próxima película del universo de James Bond, una franquicia que culminó recientemente con la participación de Daniel Craig interpretando por última vez al Agente 007 en “No Time to Die“.

“Me encantaría hacer algún día una película de James Bond. Es un personaje que ha estado presente desde siempre en mi infancia. Siento un enorme afecto por él y sería un gran desafío intentar reiniciarlo después de lo que hizo Daniel. Lo que Daniel Craig aportó a Bond es único y poderoso, y sinceramente inigualable. Es el James Bond definitivo. No puedo esperar a ver la película de Cary y estoy muy emocionado. Soy uno de los mayores fans de Bond“, expresó el cineasta canadiense Denis Villeneuve durante una entrevista en el podcast Happy Said Confused.

Josh Horowitz, presentador del podcast, le preguntó a Denis Villeneuve si la saga del Agente 007 estaba en su lista de proyectos soñados. “Francamente, la respuesta sería en enorme sí“, comentó el cineasta canadiense. Cabe destacar que la productora de la franquicia de James Bond, Barbara Brocolli, ha dejado por sentado que no enfocará su mente en otras producciones que involucren al espía secreto hasta los inicios del próximo año; aunque, muchos cineastas han mostrado interés en hacerse con las riendas de esta saga, entre ellos podemos destacar a Sam Mendes, Martin Campbell, Cary Fukunaga, Christopher Nolan y Dennis Villeneuve.

Precisamente, este 22 de octubre se estrena en las salas de cine estadounidenses ‘Dune’, el filme de ciencia ficción que contará con la dirección de Denis Villenueve y adaptará la novela de Frank Herbert, una cinta que se estrenará simultáneamente en HBO Max con el único peligro de que la piratería termine arruinando la recaudación en taquilla de este filme, la cual cuenta con un presupuesto de 165 millones de dólares.

“No Time to Die” ya se estrenó el pasado viernes en Estados Unidos y fue bastante recibida por la audiencia, pues logró recaudar en tan solo una semana más de 100 millones de dólares. Este filme, la cual fue dirigida por Cary Joji Fukunaga y bajo el guion de Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die recupera a un James Bond enamorado, que ha dejado el servicio secreto y vive una vida sin contratiempos en Jamaica, lejos del espionaje internacional. Sin embargo, un amigo de la CIA le pide que colabore con la agencia de inteligencia estadounidense en una peligrosa misión que podría su último trabajo.