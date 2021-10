Jennifer Lopez posa de lado para presumir su voluptuosa retaguardia y además presume su abdomen de acero con atrevido atuendo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una vez más Jennifer Lopez vuelve a dejarnos a todos con la quijada en el piso. La Diva del Bronx y su amado Ben Affleck estuvieron en el estreno de la nueva película de su amor y su mejor amigo Matt Damon, The Last Duel, Obviamente fueron con sus respectivas parejas, pero JLO acaparó todas las miradas al posar de lado con una falda super asustada y top corto y atrevido. No sólo le presumió a todos su abdomen de acero sino que su voluptuosa retaguardia fue el centro de miradas de todos.

Jennifer Lopez presume de lado su retaguardia y acalora las redes sociales/ Foto: Getty Images.

Ya no escoden nada su felicidad, desde hace rato de hecho. Pero Jennifer Lopez y Ben Affleck no paran de hacer que todos sigamos suspirando al verlos. No sólo porque vuelven a estar juntos después de 17 años sino porque son exageradamente hermosos, sexys y elegantes. Pero, Jennifer Lopez fue la que incendió las redes sociales cuando se dieron a conocer las imágenes de la alfombra roja del estreno de The Last Duel. Ya ella conoce muy bien sus ángulos y por eso, muy intencionalmente se puso de lado y presumió su voluptuosa y muy tonificada figura. Pero no obstante, le sumó su increíble y tonificado “Six Pack”, lo que es lo mismo que su abdomen.

Jennifer Lopez presume su retaguardia, abdomen y además, el amor junto a Ben Affleck/ Foto: Getty Images.

Recordemos que hace no mucho Jennifer Lopez cumplió 52 años, pero es la envidia de todas la jovencitas y la meta de muchas otras un poco más maduritas. Además, La Diva del Bronx no para de trabajar lo que hace que su energía y vitalidad también sea envidiada. Pero la cosa no queda ahí, sino que tiene a uno de los actores de Hollywood más guapos absolutamente enamorado de ella.

En cuanto a si habrá boda o no, pues fuentes cercanas a la pareja ya han dicho a distintos medios que quieren hacer las cosas bien. Incluso que Jennifer Lopez está preparando un acuerdo prenupcial super estricto. JLO tiene una fortuna valorada en $400 millones dólares. En cambio, Ben Affleck tiene una de $100 millones de dólares.

