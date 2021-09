Jennifer Lopez llegó como una sexy vaquera: sombrero y escote hasta la cintura a la Met Gala 2021.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Jennifer Lopez no ha parado en 4 días de acaparar los titulares de la prensa y casi todas las redes sociales. Ahora que se está llevando a cabo la Met Gala 2021, JLO llegó vestida de vaquera muy sexy con un sombrero y un escote que casi le llega a la cintura. Además tenía una abertura en la pierna casi hasta arriba, cosa que denotó más aún su excesiva sensualidad.

La firma Ralph Lauren fue la afortunada en vestir a La Diva del Bronx para la Met Gala 2021. Este año el tema es In América: A Lexicon of Fashion, que en español significa En América: Un Léxico de la Moda. Por eso, Jennifer Lopez quiso reflejar “El cowboy” o vaquero americano al mejor estilo de sombrero, cinturón grueso y cuero pero de una manera muy sexy. Primero que nada sería vaquera y además le sumaron escote de busto hasta la cintura y abertura de pierna hasta arriba. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) View this post on Instagram A post shared by Rojan JLover🧚🏻‍♀️ (@jlomymoon)

Su cabello y maquillaje por supuesto estuvieron impecables pero esta vez, por llevar sombrero, el cabello lo llevaba recogido en una cola baja y con extensiones despeinadas y rubias. Una vez más y por tercera vez consecutiva en lo que va de días, Jennifer Lopez causó estragos y logró que todas las miradas del mundo del mundo se quedaran pegadas en ella. View this post on Instagram A post shared by 𝐑𝐨𝐱𝐲 𝐉𝐋𝐨𝐯𝐞𝐫 🦋🇨🇺 (@jloversuniverse) View this post on Instagram A post shared by ᵂᴱᴸᶜ♡ᴹᴱ ᵀ♡︎ ᴹʸ ᵂ♡︎ᴿᴸᴰ (@richin_jlover)

JLO tuvo su momento para posar y presumir su exuberante vestido de Ralph Lauren y enseguida se le unió su amor Ben Affleck para seguir derrochando amor por doquier. Sin duda este par, llamado cariñosamente por sus fans como Bennifer, está en su mejor momento. View this post on Instagram A post shared by PopCulture (@popculture)

