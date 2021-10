Joe Biden lamentó la muerte del exjefe militar de EE.UU. en Irak, Ray Odierno

El presidente de EE.UU., Joe Biden, lamentó la muerte del general en retiro Raymond Odierno, uno de los comandantes más reconocidos de las tropas estadounidenses en Irak.

“Hoy es un día triste para nuestra nación. Hemos perdido a un héroe de gran integridad y honor”, dijeron Biden y su esposa, Jill Biden, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, según reseñó EFE.

El general falleció el pasado viernes a los 67 años de edad por consecuencia de un cáncer, según una declaración de su familia difundida por el portavoz del Ejército, el teniente coronel Terence M. Kelly.

La familia de Odierno no compartió más detalles e indicó que la información sobre el sepelio y el entierro “no están disponibles”.

Nacido en Rockaway (Nueva Jersey), Odierno llegó a ser un general de cuatro estrellas del Ejército estadounidense y pasó a retiro en 2015.

Fue comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Irak entre 2018 y 2010, cargo que asumió después de ser el número dos del mando militar en ese país y de liderar allí la IV División de Infantería durante la invasión estadounidense en marzo de 2003.

Former #USArmy Chief of Staff Gen. Raymond Odierno Dies



Retired 4-Star Served 37 Years, Commanded US War in Iraqhttps://t.co/KwnKpbGDMi pic.twitter.com/QiFTsQ2tas — Assn. of the US Army (@AUSAorg) October 9, 2021

Biden y su esposa destacaron que en sus “casi cuatro décadas de servicio” ayudó a que el Ejército de Estados Unidos “se convirtiera en la fuerza de combate moderna que es hoy -un Ejército, en palabras de Odierno, que es ‘admirado y profundamente respetado por nuestros aliados’ y ‘temido por nuestros adversarios'”.

La pareja presidencial se declaró eternamente agradecida por las palabras de Odierno durante el funeral de Beau Biden, el hijo de Biden que murió en 2015 de un tumor cerebral, y a quien concedió de forma póstuma un galardón militar, la “Legión del Mérito”, por su carrera uniformada y su servicio en Irak.

A Odierno le sobreviven su esposa, Linda, sus tres hijos -uno de ellos, también militar, sobreviviente de un ataque con granada en Irak que le causó la amputación de un brazo-, y cuatro nietos.

El secretario de Estado también se pronunció sobre el fallecimiento de Odierno.

My thoughts are with the family of General Ray Odierno, a colleague and friend. He was a great military leader and the model of a soldier-diplomat whose strength, character, and decency were a credit to our country. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 10, 2021

Asimismo, el expresidente de EE.UU., Barack Obama también lamentó su pérdida y envió sus condolencias a la esposa e hijos del general. I was deeply saddened to learn about the passing of General Ray Odierno after a battle with cancer. He devoted his life to serving this country, and for that I will always be grateful. Michelle and I send our thoughts to his wife Linda, and their children. https://t.co/25EWqyAXdI— Barack Obama (@BarackObama) October 10, 2021

