VIDEO: Volcán de La Palma expulsa roca del tamaño de una casa

Foto: Photo by DESIREE MARTIN/AFP via Getty Images / Getty Images

EL DIARIO.- Tras 21 días de erupción del volcán de la isla española de La Palma, en Cumbre Vieja, continúa generando nuevas coladas de lava y expulsando gigantescos bloques de material volcánico, algunos de ellos, del tamaño de un “edificio de tres plantas”, según dio a conocer el Instituto Volcanológico de Canarias.

El flanco norte se derrumbó el pasado viernes, según el un comunicado del mismo organismo, hecho que se produjo el mismo día en el que se derrumbó la cara norte del cono de la erupción del volcán de La Palma.

En un video publicado en redes sociales, se puede apreciar el momento en el que el volcán de La Palma expulsa una roca del tamaño de una vivienda. Aquí puedes ver dichas imágenes: El volcán de La Palma expulsa una roca del tamaño de una casa. pic.twitter.com/jlBewXetAt— La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) October 10, 2021

Desde que entró en erupción el pasado 19 de septiembre, el volcán ha arrasado ya una superficie de 525 hectáreas y destruido 1,186 construcciones, mientras que 95 están en riesgo por el trayecto que han tomado las recientes coladas.

La nueva colada de lava, con temperaturas de hasta 1,240 grados centígrados, ha destruido las pocas edificaciones que quedaban en pie al norte de la localidad, según informó este domingo el Instituto Volcanólogico de Canarias (Involcan). Dron: vista general del volcán y Del trazado de la nueva colada. Erupción La Palma

Asimismo, el Involcan, formada por geólogos y aficionados ala vulcanología y que colabora en la zona de desastre, dio a conocer una animación realizada para mostrar el antes y el después de la zona afectada por la erupción, misma que puedes ver a continuación: Animación realizada por @intaespana del antes y el después de la zona afectada por la erupción / Before-and-after animation of the area affected by the eruption made by @intaespana https://t.co/x6AZxYfb0O— INVOLCAN (@involcan) October 10, 2021