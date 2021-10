Alicia Machado admite que le gustan los juguetes sexuales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alicia Machado anda padeciendo la eliminada de Roberto Romano de La Casa de Los Famosos. La misma no ocultó su asombro y su malestar por el compañero con el que ha compartido un poco más que la participación en el reality de Telemundo. Sin embargo, días antes andaba muy contenta hablando de su buen gusto y afición por los juguetes sexuales.

“Yo tengo un cajón lleno de un arsenal de juguetes sexuales que no saben lo que es no me enferman no me contaminan”, aseguró Alicia Machado mientras se ejercitaba al lado de una de sus compañeras en La Casa de Los Famosos. Ya sabemos que la misma ha estado muy picantosa en el reality. Desde que comenzó el flirteo con Roberto Romano y toda la polémica que se generó en torno a ellos dos y a Kimberly Ramos, quien finalmente terminó abandonando el show cuando su esposo, Edwin Luna la fue a buscar.

Pero la cosa no queda ahí, Alicia Machado también revivió un viejo e inocente noviazgo con Pablo Montero. Durante una celebración ahí en La Casa de los Famosa, la ex Miss Universo y el cantante estaban tomando y pasándola muy agradable con todos. De pronto, ambos se besaron y ella contó cómo fue ese fugaz romance casi 17 años atrás.

Alicia Machado dijo que ella no era muy joven y Pablo Montero estaba en un un buen momento de su carrera. “Yo me portaba muy bien, pero él no”, dijo a unos compañeros. Después se dirigió al cantante y le dijo “Si me hubieses cuidado otro gallo cantaría”. Pero el mexicano ni se inmutó y simplemente siguió besándola y bailando y pasándola a gusto.

No hay duda que Alicia Machado una de las fuertes rivales para todos dentro de la Casa de Los Famosos y que todo lo que hace genera no solo controversia sino que hace que el mundo entero se voltee a verla.

Sigue leyendo: