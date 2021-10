Desde la cárcel, YosStop envía audio a sus fans: “Se los digo con mi voz”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A casi cuatro meses de permanecer en prisión por el delito de pornografía en agravio a una menor de edad, la influencer YosStop reapareció nuevamente en sus redes sociales con ayuda de su novio, Gerardo González, pero ahora quiso sorprender a sus fans con un mensaje en audio.

Yoseline ha estado en constante comunicación con sus seguidores desde la cárcel. El primer mensaje lo envió por medio de un paquete de chicles adornado con lentejuelas en forma de flores, el cual decía:

“Gracias por su apoyo, esto solo nos hace más fuertes, los amo”.

En esta ocasión, la youtuber decidió ofrecer una reflexión en un audio donde habla de la importancia de leer, la educación, crecer espiritualmente y dejar atrás un poco las redes sociales, el medio que, de hecho, es su principal fuente de trabajo.

“Para todos aquellos que comentan ‘mucho texto’ en las reflexiones que escribo y comparto, ahora se los digo con mi voz, ojalá no sea mucho audio. Estos no son ni la mitad de libros que he leído en estos tres meses y sí, efectivamente, es mucho texto, pero no saben qué maravillosos son muchos de estos textos, no saben qué maravilloso ha sido desintoxicarme de la adicción al Internet y profundizar en el mundo de los libros”, puede escucharse en el video publicado en su perfil de Instagram, donde más de 6 millones de personas la siguen.

El mensaje de voz de YosStop se compartió con la leyenda: “’Mucho texto’, prende tu audio”. En dicha publicación se mostró el celular de donde salía el audio junto con varios libros que lo rodeaban.

“¿Por qué no quieren leer?, si es precisamente lo que nos hace falta como sociedad y como humanos, ¿por qué no quieren estudiar, saber más? Puedes leer, aprender sobre lo que tú quieras, hay textos que te cambian hasta la vida. Hoy te invito a que leas lo que tú quieras, pero que leas algo, que te intereses, que te motive o solo te cause curiosidad, cultiva tu mente y sé una mejor versión de ti”, prosigue en la grabación de más de un minuto.

Finalmente, la creadora de contenido agradeció las muestras de apoyo y reforzó su idea: leer evita que “sean borregos”. “Gracias por su apoyo, los amo. Les mando besos y abrazos”, concluyó.

Yoseline se vio envuelta en un problema legal que la llevó a ser arrestada por delitos de pornografía infantil. Está por cumplir cuatro meses encerrada, sin que le den aún una sentencia o una resolución.

