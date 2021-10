Piqué confiesa que habló con Vinícius y éste le aseguró que “tenía el fichaje hecho por el Barcelona”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una charla con Ibai Llanos, Gerard Piqué contó que habló con Vinícius antes de que éste fichara con el Real Madrid, y el brasileño le dijo que su fichaje por el Barcelona estaba hecho.

El famoso streamer le preguntó al defensor central si había hablando directamente con Vinícius, y la respuesta fue afirmativa: “Yo hablé con Vinícius personalmente antes de ir a Madrid, y en la llamada el tío me reconoció que ya estaba hecho por el Barca“.

Piqué ni se inmuta cuando Ibai le señala que quizás “Vini” lo desmienta públicamente. Se muestra seguro luego de su polémica declaración. Sabe que se hablará de ello durante el día, pero no le afecta.

Piqué ha explicado en una charla con @IbaiLlanos que, antes de fichar por el Real Madrid, Vinicius le dijo por teléfono que lo tenía hecho con el Barça pic.twitter.com/O9QHFT6cyX — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) October 18, 2021

Concluyó explicando que la operación no se dio por “lo de siempre”. El blaugrana cuenta que el Real Madrid le puso más dinero sobre la mesa al brasileño: “Al final le ofrecieron el doble, lo de siempre. Si sale a hablar, le voy a rebatir”, expresó.