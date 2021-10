Que vuelva a casa: Luka Modric pidió el Balón de Oro para Benzema

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid y ganador de un Balón de Oro, pidió el galardón de 2021 para su compañero Karim Benzema, por “como ha jugado este año” y “por su trayectoria”.

“Hay varios candidatos que pueden ganar el Balón de Oro este año, para mí seguro que Karim es uno de ellos y espero que lo pueda ganar porque lo merece por como ha jugado este año y por su trayectoria“, defendió en su rueda de prensa en el Olímpico de Kiev.

Modric resaltó los logros de Benzema para ser el ganador del premio. “Por su juego de los últimos años, siempre estando en el nivel top y porque por fin ha ganado un título con Francia que también es importante cuando votan para ganar este premio. Karim es seguro uno de los candidatos y ojalá lo gane porque lo merece“, sentenció.

El croata no ha sido el único en apoyar a Benzema en su camino al posible Balón de Oro. Ronaldo, Roberto Carlos y Zidane, por mencionar algunar leyendas del fútbol, ya se han pronunciado a favor del “Gato”.